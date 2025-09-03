Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

En Yerba Buena, un joven fue atacado por al menos 15 perros dentro de una propiedad privada y su vida corrió serio riesgo. La escena, que parecía sacada de una película, terminó con un rescate inesperado: el presidente del Concejo Deliberante de ese municipio, Javier Jantus, fue uno de los que se metió a auxiliarlo y logró espantar a los animales con lo único que tenía a mano: un saco.