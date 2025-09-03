Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

En Yerba Buena, un joven fue atacado por al menos 15 perros dentro de una propiedad privada y su vida corrió serio riesgo. La escena, que parecía sacada de una película, terminó con un rescate inesperado: el presidente del Concejo Deliberante de ese municipio, Javier Jantus, fue uno de los que se metió a auxiliarlo y logró espantar a los animales con lo único que tenía a mano: un saco.
“Yo estaba en la zona charlando con vecinos cuando escuché gritos de auxilio y ladridos. Me subí a un techo de la estación de servicio y vi cómo varios perros lo estaban atacando. Era desesperante”, relató Jantus en diálogo con LA GACETA.
El concejal explicó que los vecinos intentaban abrir el portón de la vivienda, que estaba totalmente cerrado. “Había una señora mayor gritando y todos tratábamos de ayudar. Cuando finalmente logramos entrar, me metí con el saco para ahuyentar a los perros. Eran 10, 12, hasta 15 que lo mordían en todos lados. La verdad, una situación tremenda”, describió.
Mientras algunos vecinos daban aviso al 107, otros colaboraban con palos y machetes para dispersar a los animales. “Fue muy difícil porque cuando los perros están en jauría se comportan distinto, se envalentonan. Dos o tres veces volvieron a atacarlo, y había que correrlos para que no lo siguieran mordiendo”, contó.
Consultado sobre las versiones de que el muchacho habría ingresado al lugar para robar frutas, Jantus aclaró: “Escuché que la señora decía que había entrado a sacar naranjas, pero eso no quita que había que salvarle la vida. Después se verá lo que corresponda, pero en ese momento lo único importante era que no lo maten los perros”.
El joven fue trasladado a un centro de salud, donde evoluciona favorablemente tras las graves heridas. “Yo no soy un héroe ni mucho menos. Cualquiera que hubiera estado en mi lugar habría hecho lo mismo. Lo importante es estar al servicio del otro”, cerró el concejal.