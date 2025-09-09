Comienzan las jornadas interdisciplinarias "Argentina bicontinental y soberanía nacional"

El programa propone ser un espacio de encuentro académico y de debate en torno al carácter bicontinental de la Argentina y su proyección estratégica en materia de soberanía, geopolítica y política internacional. Reunirá a especialistas y referentes de distintas áreas del conocimiento. Participarán docentes e investigadores de las Facultades de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Filosofía y Letras y Medicina de la UNT, además del Conicet NOA-SUR, lo que refuerza la mirada interdisciplinaria y el trabajo en conjunto entre instituciones.