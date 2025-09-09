Comienzan las jornadas interdisciplinarias "Argentina bicontinental y soberanía nacional"

Las Jornadas Interdisciplinarias “Argentina Bicontinental” se inician este martes y se extenderán hasta mañana en el Aula Belgrano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Las actividades se iniciarán a las 20, en 25 de Mayo 471, y están impulsadas por los doctores Fernando Ganami, Daniel Oscar Posse y Silvio M. Dall’Ara.
El programa propone ser un espacio de encuentro académico y de debate en torno al carácter bicontinental de la Argentina y su proyección estratégica en materia de soberanía, geopolítica y política internacional. Reunirá a especialistas y referentes de distintas áreas del conocimiento. Participarán docentes e investigadores de las Facultades de Ciencias Naturales e Instituto Miguel Lillo, Filosofía y Letras y Medicina de la UNT, además del Conicet NOA-SUR, lo que refuerza la mirada interdisciplinaria y el trabajo en conjunto entre instituciones.
Las actividades incluirán mesas panel y conferencias temáticas sobre cuestiones vinculadas a Malvinas, la Antártida, la plataforma continental y la biodiversidad. Los expositores ofrecerán un análisis crítico y plural de los desafíos que enfrenta la Argentina como nación bicontinental en un contexto global en transformación.
La propuesta busca integrar docencia, investigación y extensión, y consolidar una mirada contemporánea e inclusiva sobre la importancia geopolítica y cultural de la proyección argentina en la Antártida y los mares australes.
Quienes deseen participar podrán hacerlo de manera libre y gratuita, completando el formulario de inscripción disponible en este enlace.
Programa de actividades y disertantes
Martes 9 de septiembre
20 hs – Acto de Apertura, con la presencia del Rector de la UNT, Ing. Sergio Pagani, y autoridades de Derecho, Medicina, Ciencias Naturales, Filosofía y Letras y Conicet NOA-SUR.
20.30 hs – Mesa Panel: Dr. Guillermo Aceñolaza – Exploración de la plataforma continental. Dra. Marta Tejerizo – Importancia Jurídica de una Argentina Bicontinental.
21.15 hs – Conferencia:
Dr. Juan Rattenbach – Una Nación Bi-Continental.
Miércoles 10 de septiembre
19 hs – Mesa Panel: Enf. María Liliana Colino – Mi experiencia como enfermera en la guerra de Malvinas. Dra. Vanesa Teitalbaun – Una historia de guerra y emociones: aportes institucionales para el Fondo Documental Malvinas del ISES.
20 hs – Conferencia: Dr. Omar Ruiz – Conflictos geopolíticos y transición un mundo bipolar.
20.30 hs – Mesa Panel: Enf. María Eugenia Villeco – Importancia geoestratégica del espacio continental. Dr. José Luis Orgeira – Biodiversidad en la Antártida.
21.15 hs – Conferencia: Anl. Pol. Jorge Marcelo Ramírez – Geopolítica de una Nación Bi-Continental.
21.45 hs – Acto de Cierre.