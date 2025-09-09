La presentación ante la justicia alegó que “ChatGPT ayudó activamente” al adolescente a explorar métodos de suicidio. Los demandantes señalaron que el chatbot no interrumpió ninguna de las sesiones ni inició protocolos de emergencia, a pesar de reconocer el intento de suicidio de Adam. El abogado de la familia indicó que el caso pondrá en tela de juicio hasta qué punto OpenAI y Sam Altman se apresuraron a comercializar la entonces más reciente versión de ChatGPT. Esto ocurrió a pesar de los "evidentes problemas de seguridad" que el chatbot presentaba.