Secciones
SociedadActualidad

OpenAI habilita el monitoreo policial de tus chats con ChatGPT: ¿por qué?

Esto ocurre si la plataforma detecta amenazas a la seguridad o posibles daños, una modificación que la empresa de IA comunicó en una entrada de blog.

OpenAI habilita el monitoreo policial de tus chats con ChatGPT: ¿por qué?
Hace 1 Hs

OpenAI, la organización detrás de ChatGPT, implementó una serie de cambios recientes en sus términos y condiciones que le permiten compartir las conversaciones de los usuarios con las autoridades. Esto ocurre si la plataforma detecta amenazas a la seguridad o posibles daños, una modificación que la empresa de IA comunicó en una entrada de blog y que desató la polémica entre individuos y especialistas en privacidad.

ChatGPT: más letal que inteligente

ChatGPT: más letal que inteligente

La organización explica que, si un usuario planea dañar a otros, las conversaciones se dirigen a flujos especializados. Allí, un equipo reducido y entrenado en las políticas de uso revisa el contenido. Estos revisores cuentan con la autorización para tomar medidas, incluyendo la prohibición de cuentas.

El proceso de revisión y derivación que usa Chat GPT

Desde OpenAI, explican que si los revisores humanos determinan una amenaza inminente de daño grave hacia terceros, la información podría derivarse a las autoridades policiales. La organización dirige las conversaciones de usuarios que planean causar daño a flujos especializados para su revisión. Un equipo reducido, entrenado en políticas de uso, está autorizado para tomar medidas como la prohibición de cuentas.

Esta práctica no resulta una sorpresa en la escena digital, pues muchas aplicaciones, incluso con cifrado de extremo a extremo, deben colaborar si reciben una orden judicial. El dato clave, en este caso, es la mención de una revisión previa por parte de los equipos de OpenAI antes de cualquier tipo de pedido oficial. La compañía precisa que puede compartir información personal con autoridades gubernamentales o terceros si lo exige la ley, o de buena fe para detectar fraude, proteger la seguridad de sus productos o prevenir actividades ilegales.

Las razones detrás de los cambios polémicos de chat GPT

Las modificaciones en los términos de uso del chatbot posiblemente responden a casos recientes donde ChatGPT fue acusado de brindar consejos perjudiciales a algunos usuarios. Una de las demandas más visibles involucró a los padres de un adolescente de 16 años, quienes acusaron a la organización de IA por la muerte de su hijo.

La presentación ante la justicia alegó que “ChatGPT ayudó activamente” al adolescente a explorar métodos de suicidio. Los demandantes señalaron que el chatbot no interrumpió ninguna de las sesiones ni inició protocolos de emergencia, a pesar de reconocer el intento de suicidio de Adam. El abogado de la familia indicó que el caso pondrá en tela de juicio hasta qué punto OpenAI y Sam Altman se apresuraron a comercializar la entonces más reciente versión de ChatGPT. Esto ocurrió a pesar de los "evidentes problemas de seguridad" que el chatbot presentaba.

Temas Superintendencia de Entidades Financieras y CambiariasChatGPT
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Santiago Bilinkis sobre la IA en Endeavor NOA: Lo que estamos haciendo es humanidad artificial

Santiago Bilinkis sobre la IA en Endeavor NOA: "Lo que estamos haciendo es humanidad artificial"

Gemini gratis vs pago: descubre qué funciones ofrece cada versión

Gemini gratis vs pago: descubre qué funciones ofrece cada versión

Lo más popular
Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
1

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Las fuerzas del cielo no votan
2

Las fuerzas del cielo no votan

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
3

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
4

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem
5

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional
6

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Más Noticias
LA GACETA inaugura un ciclo de conversaciones con un evento que pone el foco en el Real Estate

LA GACETA inaugura un ciclo de conversaciones con un evento que pone el foco en el Real Estate

Día del Maestro 2025: ¿habrá clases o se suspenden las actividades escolares?

Día del Maestro 2025: ¿habrá clases o se suspenden las actividades escolares?

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Prohíben en Europa un tipo de esmaltes semipermanentes por su impacto en la salud

Prohíben en Europa un tipo de esmaltes semipermanentes por su impacto en la salud

Qué necesitás saber para ingresar al Banco Mundial y mudarte a Washington

Qué necesitás saber para ingresar al Banco Mundial y mudarte a Washington

Llegó el día: Apple presenta el IPhone 17 y estas son sus principales novedades

Llegó el día: Apple presenta el IPhone 17 y estas son sus principales novedades

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

La historia de 10 mujeres que dejaron su impronta en la vida universitaria tucumana

La historia de 10 mujeres que dejaron su impronta en la vida universitaria tucumana

Comentarios