Pity Álvarez regresó con una inesperada versión de Charly García: ¿cómo está el músico?

En febrero de 2023, antes del inicio del juicio oral, el fiscal del caso solicitó la suspensión del proceso debido al presunto deterioro de la salud del artista. El Tribunal Oral y Correccional N° 29 aceptó la petición y ordenó retirar su tobillera electrónica. Actualmente, el músico goza de libertad plena, y no hay indicios de que vaya a ser juzgado nuevamente por el caso, por el que ya pasó dos años y nueve meses en la cárcel de Ezeiza.