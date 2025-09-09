Pity Álvarez regresó con una inesperada versión de Charly García: ¿cómo está el músico?

La noche del lunes 8 de septiembre en Palermo recibió una gran aparición sorpresa: el Pity Álvarez se subió al escenario de un conocido bar. El escenario de Bebop Club fue el lugar donde en medio de un show de Los Instrumentales de Charly, se sumó a interpretar "La sal no sala" de García.
En el marco de un homenaje al guitarrista Negro González, junto a la Kabusacki Band, el ex líder de Viejas Locas probó una vez más que está listo para su vuelta a la música. Esta fue su primera presentación pública después de varios años y el video circuló por todas las redes sociales.
El regreso de Pity Álvarez a la música y el público
El reconocido músico Pity Álvarez ha anunciado oficialmente su regreso a los escenarios con un concierto programado para el 5 de diciembre en el estadio Vélez. A través de un video en su cuenta de Instagram, el artista confirmó la fecha y adelantó que, antes del show, presentará un nuevo tema. Según sus propias palabras, la canción ya fue grabada y actualmente se encuentran finalizando el video musical para su lanzamiento.
Este esperado evento marcará el regreso de Álvarez como solista, dejando de lado sus formaciones históricas, Viejas Locas e Intoxicados. Por el momento, no hay información sobre cuándo saldrán a la venta las entradas ni cuáles serán sus precios. Este concierto representa el retorno del artista a los escenarios después de un largo tiempo, que incluyó una breve vuelta a los estudios a finales de 2023 para grabar cuatro temas para el documental Tangos Bajos.
Qué se sabe de la situación judicial de Pity Álvarez
El artista fue procesado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, conocido como "Gringo", un crimen que ocurrió el 12 de junio de 2018 en el barrio Samoré, en Buenos Aires. En 2022, se le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria, basándose en un informe del Cuerpo Médico Forense que señalaba que sus facultades mentales no se encontraban dentro de los "parámetros considerados normales".
En febrero de 2023, antes del inicio del juicio oral, el fiscal del caso solicitó la suspensión del proceso debido al presunto deterioro de la salud del artista. El Tribunal Oral y Correccional N° 29 aceptó la petición y ordenó retirar su tobillera electrónica. Actualmente, el músico goza de libertad plena, y no hay indicios de que vaya a ser juzgado nuevamente por el caso, por el que ya pasó dos años y nueve meses en la cárcel de Ezeiza.