Roberto Sánchez: “El Gobierno debe cambiar el rumbo de la economía, la gente no llega a fin de mes”

El diputado advirtió que la ciudadanía envió un mensaje al Gobierno en las urnas; cuestionó, además, la habilitación judicial para la candidatura de Osvaldo Jaldo.

Hace 1 Hs

El diputado nacional, Roberto Sánchez, planteó este lunes la necesidad de transformar la Oficina Anticorrupción, y señaló que los recientes resultados electorales en distintas provincias del país enviaron “un claro mensaje” al Gobierno nacional.

“En el sector de la discapacidad aparecieron los grandes problemas de corrupción que se están manifestando. También con el tema del Garrahan, que con una inversión mínima podría funcionar como corresponde, siendo uno de los mejores hospitales pediátricos de Sudamérica”, dijo ante la prensa.

Sánchez remarcó que los comicios expresaron un malestar creciente de la ciudadanía. “Hoy creo que el Gobierno nacional ha recibido un mensaje y tiene que escucharlo. Venimos marcando un rumbo con convicciones: apoyamos aquellas leyes que creemos necesarias para darle gobernabilidad al Gobierno, como la ley de reiterancia o juicio en ausencia. Pero también marcamos la diferencia cuando no estamos de acuerdo”.

En ese sentido, fue crítico con la gestión económica de Javier Milei. “No se ha mejorado la microeconomía. La gente no llega a fin de mes, los asalariados y las pymes no tienen posibilidades de crecer. Con tasas del 70 u 80% nadie va a tomar un crédito para invertir. El Gobierno tiene que tomar conciencia y cambiar el rumbo”.

El dirigente radical sostuvo que su espacio seguirá defendiendo la división de poderes y garantizando la gobernabilidad. “Nosotros queremos que el presidente termine su mandato, y que en 2027 los argentinos elijamos a otro presidente”.

Respecto a la habilitación judicial para la candidatura del gobernador de Tucumán, Sánchez cuestionó el fallo:. “Entendemos que lo que hizo el juez federal en Tucumán no se acoge a derecho. Vamos a seguir este caso en la Cámara Electoral y, si es necesario, en la Corte Suprema”.

Finalmente, al analizar los resultados del radicalismo en las últimas elecciones, Sánchez destacó la diversidad del mapa político. “Fueron ocho elecciones muy diferentes, con realidades distintas. En algunos distritos se lograron muy buenos resultados, teniendo en cuenta que cada lugar representa prácticamente una provincia”.

