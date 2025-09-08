Roberto Sánchez: “El Gobierno debe cambiar el rumbo de la economía, la gente no llega a fin de mes”

Sánchez remarcó que los comicios expresaron un malestar creciente de la ciudadanía. “Hoy creo que el Gobierno nacional ha recibido un mensaje y tiene que escucharlo. Venimos marcando un rumbo con convicciones: apoyamos aquellas leyes que creemos necesarias para darle gobernabilidad al Gobierno, como la ley de reiterancia o juicio en ausencia. Pero también marcamos la diferencia cuando no estamos de acuerdo”.