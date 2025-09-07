El gesto de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel en el concierto de Lali que enloqueció a los fans

El fin de una polémica

En 2018, antes del festival “Únicos” en el Teatro Colón, se abrazaron frente a la prensa para dejar en claro que no había conflictos entre ellas. En esta oportunidad, la propia Lali reforzó el gesto con un posteo en Instagram en el que dijo que no queda más que disfrutar con Tini y no escuchar a la “gilada”. El último show en Vélez confirmó que, lejos de la rivalidad, lo que existe es complicidad y afecto entre dos íconos de la música argentina actual.