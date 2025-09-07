El gesto de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel en el concierto de Lali que enloqueció a los fans

El estadio de Vélez Sarsfield vivió una fiesta el sábado por la noche con el primer show de Lali Espósito en el barrio de Liniers. Entre la multitud, todas las miradas se centraron en la presencia de Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, que llegaron juntos y disfrutaron de la música en un clima distendido.
Los fanáticos no tardaron en reconocerlos y los celulares captaron cada detalle. Los videos de la pareja cantando y bailando al ritmo de Lali se viralizaron en cuestión de horas. “No lo puedo creer que estuve en el mismo lugar con ellos”, escribió una seguidora. Otra comentó “amo que se junten, al final son dos artistas que solo quieren compartir su música y buena onda”.
Lejos de cualquier tensión, Tini Stoessel se mostró feliz y cómplice junto al jugador de la Selección argentina, respaldando con su presencia a su colega en una noche que ya estaba marcada como uno de los hitos del pop nacional en 2025. Incluso se animaron a sumarse al pogo, contagiados por la energía del público que llenó el estadio.
La postal de ambas estrellas argentinas disfrutando del show derribó viejos rumores de enemistad. Durante años, se habló de una supuesta rivalidad entre Lali Espósito y Tini Stoessel, sobre todo desde que la cantante de Violetta inició una relación con Peter Lanzani, exnovio de Lali. Sin embargo, cada vez que fueron consultadas, ambas destacaron la admiración mutua.
"Tini":— Â¿Por quÃ© es tendencia? (@porquetendencia) September 7, 2025
Por su presencia en el show de Lali junto a Rodrigo De Paul pic.twitter.com/S5Z7wyxZgh
El fin de una polémica
En 2018, antes del festival “Únicos” en el Teatro Colón, se abrazaron frente a la prensa para dejar en claro que no había conflictos entre ellas. En esta oportunidad, la propia Lali reforzó el gesto con un posteo en Instagram en el que dijo que no queda más que disfrutar con Tini y no escuchar a la “gilada”. El último show en Vélez confirmó que, lejos de la rivalidad, lo que existe es complicidad y afecto entre dos íconos de la música argentina actual.