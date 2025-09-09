Fin de la búsqueda: declaran muerto a un geólogo desaparecido en un glaciar de Alaska

Pasó una semana desde que el geólogo italiano Riccardo Pozzobon desapareció en un glaciar de Alaska. El profesional había llegado para formar parte de una investigación en el área, pero tuvo un accidente del que no pudo ser rescatado. Hoy, fue declarado muerto y su las operaciones de rescate se suspendieron.
El 26 de agosto Pozzobon había partido desde la región del Véneto hacia Alaska como parte de un grupo de expedicionistas becados por la revista National Geographic. Pero el 2 de agosto, mientras intentaba cargar agua en una botella, quienes lo acompañaban lo vieron caer en un glaciar en deshielo. Desde entonces estuvo desaparecido.
Búsqueda frustrada del italiano desaparecido en Alaska
Ante la denuncia de su accidente, la Sociedad Geológica Italiana inició el operativo para intentar el rescate de Pozzobon. Incluso difundieron un comunicado para comunicar lo ocurrido. “Con profundo pesar les informamos que nuestro colega y amigo Ricardo Pozzobon sufrió un grave accidente durante la misión y se encuentra desaparecido”, señalaron.
Pero pronto debieron anunciar que el protocolo fue infructuoso y comunicar una noticia cuanto menos desalentadora. “Aunque los equipos de rescate llegaron con prontitud y lo buscaron durante todo el día, lamentablemente anunciaron que la búsqueda no tuvo éxito”, explicaron.
Declaran muerto al geólogo desaparecido en Alaska
Pozzobon se encontraba en el Glacier Visitor Center, un sitio turístico al que los visitantes llegan para conocer los imponentes paisajes del lago Mendenhall. Los rescatistas estadounidenses informaron que la región en la que fue el accidente era extremadamente peligrosa para continuar el operativo, por lo que decidieron suspender la búsqueda.
También informaron que debido al tiempo transcurrido “ya no hay posibilidades de supervivencia”. Pese a haber intentado recuperar su cuerpo, tampoco tuvieron éxito. “Su muerte deja un enorme vacío en nuestra comunidad departamental. El legado de Ricardo continuará inspirando a futuras generaciones de geólogos y entusiastas del espacio”, publicaron desde la Universidad de Padua donde el hombre se recibió.