Secciones
SociedadActualidad

Fin de la búsqueda: declaran muerto a un geólogo desaparecido en un glaciar de Alaska

El profesional sufrió una caída y sus compañeros vieron cómo era arrastrado por el agua de deshielo.

Ricardo Pozzobon tenía esposa y un hijo. Ricardo Pozzobon tenía esposa y un hijo.
Hace 3 Hs

Pasó una semana desde que el geólogo italiano Riccardo Pozzobon desapareció en un glaciar de Alaska. El profesional había llegado para formar parte de una investigación en el área, pero tuvo un accidente del que no pudo ser rescatado. Hoy, fue declarado muerto y su las operaciones de rescate se suspendieron.

Encontraron un cadáver en un glaciar en deshielo en la Antártida

Encontraron un cadáver en un glaciar en deshielo en la Antártida

El 26 de agosto Pozzobon había partido desde la región del Véneto hacia Alaska como parte de un grupo de expedicionistas becados por la revista National Geographic. Pero el 2 de agosto, mientras intentaba cargar agua en una botella, quienes lo acompañaban lo vieron caer en un glaciar en deshielo. Desde entonces estuvo desaparecido.

Búsqueda frustrada del italiano desaparecido en Alaska

Ante la denuncia de su accidente, la Sociedad Geológica Italiana inició el operativo para intentar el rescate de Pozzobon. Incluso difundieron un comunicado para comunicar lo ocurrido. “Con profundo pesar les informamos que nuestro colega y amigo Ricardo Pozzobon sufrió un grave accidente durante la misión y se encuentra desaparecido”, señalaron.

Pero pronto debieron anunciar que el protocolo fue infructuoso y comunicar una noticia cuanto menos desalentadora. “Aunque los equipos de rescate llegaron con prontitud y lo buscaron durante todo el día, lamentablemente anunciaron que la búsqueda no tuvo éxito”, explicaron.

Declaran muerto al geólogo desaparecido en Alaska

Pozzobon se encontraba en el Glacier Visitor Center, un sitio turístico al que los visitantes llegan para conocer los imponentes paisajes del lago Mendenhall. Los rescatistas estadounidenses informaron que la región en la que fue el accidente era extremadamente peligrosa para continuar el operativo, por lo que decidieron suspender la búsqueda.

También informaron que debido al tiempo transcurrido “ya no hay posibilidades de supervivencia”. Pese a haber intentado recuperar su cuerpo, tampoco tuvieron éxito. “Su muerte deja un enorme vacío en nuestra comunidad departamental. El legado de Ricardo continuará inspirando a futuras generaciones de geólogos y entusiastas del espacio”, publicaron desde la Universidad de Padua donde el hombre se recibió.

Temas Estados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Por qué los ríos de Alaska aparecieron teñidos de naranja?: la irreversible transformación del Ártico

¿Por qué los ríos de Alaska aparecieron teñidos de naranja?: la irreversible transformación del Ártico

Salta, epicentro de la innovación: Endeavor NOA reúne a 3600 personas en una jornada inspiradora

Salta, epicentro de la innovación: Endeavor NOA reúne a 3600 personas en una jornada inspiradora

Lo más popular
Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán
1

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Las fuerzas del cielo no votan
2

Las fuerzas del cielo no votan

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político
3

Milei sintió el impacto de las urnas y reperfila el rumbo político

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano
4

El tiempo en Tucumán: preparate para volver a casa con el abrigo en la mano

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem
5

Javier Milei encabezó la primera reunión de la mesa política y respaldó a Martín Menem

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional
6

Qué puede pasar con el dólar y el riesgo país tras la dura reacción de los mercados a la derrota electoral del Gobierno nacional

Más Noticias
Calendario nacional: ¿será feriado el Día del Empleado de Comercio?

Calendario nacional: ¿será feriado el Día del Empleado de Comercio?

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Día del Maestro 2025: ¿habrá clases o se suspenden las actividades escolares?

Día del Maestro 2025: ¿habrá clases o se suspenden las actividades escolares?

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

Rutas peligrosas: cinco muertos en 72 horas por accidentes de tránsito en Tucumán

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

¿El cuerpo de Carlo Acutis está incorrupto? La verdad detrás de su estado de conservación

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Fallas en pasaportes argentinos: piden devolver miles de libretas sospechadas en todo el mundo

Fallas en pasaportes argentinos: piden devolver miles de libretas sospechadas en todo el mundo

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Antonela Roccuzzo dijo lo que todos pensamos: la tierna dedicatoria por la despedida de Messi

Comentarios