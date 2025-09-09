¿No hubo infidelidad? El esposo de la mujer de la Kiss Cam de Coldplay aclaró la situación

Las consecuencias del escandalo en la Kiss Cam de Coldplay

El video viral de Byron y Cabot afectó profundamente sus vidas profesionales, llevándolos a graves consecuencias en sus trabajos. La empresa Astronomer, especializada en DataOps e inteligencia artificial, suspendió de inmediato a ambos tras la amplia difusión del incidente, lo que finalmente culminó en la renuncia de los dos. Pete DeJoy, quien sucedió a Byron en su cargo, describió en LinkedIn la situación como "inusual y surrealista", destacando que la compañía se volvió tristemente célebre por una situación inesperada.