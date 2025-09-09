Ataque de "click cero": Whatsapp logró corregir el error que posibilitó un inédito robo en iPhone

De acuerdo con Meta, la falla ocurrió en combinación con "una vulnerabilidad a nivel de sistema operativo en plataformas Apple, lo que permitió llevar a cabo un sofisticado ataque contra usuarios específicos". Ambas vulnerabilidades permitieron a los hackers saltarse los sistemas de seguridad de iOS y macOS para acceder directamente a los datos de los dispositivos afectados. Se trató de una técnica de alto nivel, digna de campañas de espionaje dirigidas a periodistas, políticos y objetivos gubernamentales sensibles, aunque en esta ocasión también afectó a civiles.