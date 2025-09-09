La diferencia entre la papa y la batata: ¿cuál es más saludable?

Las batatas no contaban con la popularidad con la que ahora se presentan en múltiples preparaciones tanto saladas como dulces. También se convirtieron en una estrella de los platos en las comunidades fitness y las recetas de "dieta limpia", donde se priorizan los alimentos naturales. Mientras que la reputación de la famosa papa va a la inversa, como una fuente de hidratos menos llamativa.
Mientras las preparaciones priorizan a la batata, que suele considerarse como superior en términos nutricionales, los especialistas detallan que la diferencia no es tan notoria y el debate es más equilibrado de lo que se imagina. Estudios recientes demuestran que no se trata tanto del tipo de tubérculo elegido, sino cómo se introducen en la dieta.
Aunque las batatas suelen considerarse superiores, ambos tubérculos pueden ser un complemento saludable de una dieta equilibrada. Esto lo detalla el sitio especializado Nutritics, que advirtió cuál era el valor nutricional de este alimento, comparado con el de las papas.
Valores nutricionales casi idénticos
En comparación con las papas comunes, las batatas tienen 19,7 g de carbohidratos por 100 g y las papas, 17,9 g. Mientras que las primeras tienen 1,2 g de proteína y 0,3 g de grasa por 100 g, en comparación con los 1,9 g de proteína y 0,1 g de grasa que contienen las papas comunes. El contenido calórico de el tuérculo dulce es muy similar: 86 kcal por 100 g, en comparación con las 80 kcal de las papas blancas comunes.
Así es que, al observar las versiones crudas de estos dos alimentos, no hay muchas diferencias en términos de energía, carbohidratos, grasas o proteínas. Sustituir una por otra no marca una diferencia real en el descenso de peso por ejemplo, ya que su aporte energético es prácticamente igual.
Los aportes de cada uno
Las batatasse destacan por su alta concentración de antioxidantes y su aporte significativo de vitamina A y vitamina C. Una porción de 95 gramos proporciona más del 100% de la ingesta diaria recomendada de vitamina A, un nutriente esencial para la visión y la protección contra enfermedades degenerativas. Además, sus antioxidantes pueden contribuir a reducir el riesgo de daño hepático, deterioro cognitivo, colesterol elevado, diabetes y ciertos tipos de cáncer.
Mientras que las papas comunes, más conocidas como negras, también ofrecen ventajas nutricionales. Son fuente de potasio, un mineral fundamental para regular la presión arterial y disminuir el riesgo de accidente cerebrovascular. Además, aportan vitamina C y casi la mitad de la ingesta diaria recomendada de vitamina B6. El almidón resistente que contienen alimenta a las bacterias beneficiosas del intestino y contribuye al equilibrio de la glucosa en sangre.