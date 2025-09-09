La diferencia entre la papa y la batata: ¿cuál es más saludable?

Valores nutricionales casi idénticos

En comparación con las papas comunes, las batatas tienen 19,7 g de carbohidratos por 100 g y las papas, 17,9 g. Mientras que las primeras tienen 1,2 g de proteína y 0,3 g de grasa por 100 g, en comparación con los 1,9 g de proteína y 0,1 g de grasa que contienen las papas comunes. El contenido calórico de el tuérculo dulce es muy similar: 86 kcal por 100 g, en comparación con las 80 kcal de las papas blancas comunes.