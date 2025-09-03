Secciones
SociedadActualidad

¿Por qué el tomate y la papa no forman parte de la cocina tradicional china?

En todos estos platillos hay una ausencia que en el resto de los países podría ser fundamental para cocinar.

¿Por qué el tomate y la papa no forman parte de la cocina tradicional china?
Hace 2 Hs

La gastronomía china se formó a lo largo de 4.000 años con intervenciones históricas, sin perder los valores filosóficos y su identidad. Cada plato tiene su simbolismo, y varios como el hot pot, el pato Pekín o los dumplings se popularizaron en el resto de los países del mundo.

¿Cocinar con freidora de aire puede causar cáncer? Esto dicen los expertos

¿Cocinar con freidora de aire puede causar cáncer? Esto dicen los expertos

En todos estos platillos hay una ausencia que en el resto de los países podría ser fundamental para cocinar. Estos elementos son el tomate y la papa, la razón de esta falta fue explicada por una tiktoker llamada Emily (@los_secretos_de_emily1).

¿Por qué no hay tomate y ni papa en la gastronomia china?

Emily plantea una pregunta interesante: "¿Por qué la cocina tradicional china no utiliza ingredientes como el tomate o la papa?". Ella explica que la gastronomía del país se consolidó mucho antes de cualquier intercambio con el continente americano. Por ello, los ingredientes de América, como el tomate, el maíz o la palta, llegaron a Asia después del siglo XVI, introducidos por los europeos.

Según la divulgadora, la llegada de estos productos americanos transformó muchas cocinas a nivel mundial, pero el impacto en China fue menos significativo que en otras regiones como el Mediterráneo. A pesar de que algunos productos como el maíz y el chile fueron adoptados rápidamente en ciertas zonas, la incorporación del tomate fue mucho más lenta y limitada. Esta recepción tardía y selectiva se debió a varios factores.

El principal motivo de la ausencia de tomate y papa en la cocina china

Uno de los principales motivos, de acuerdo con Emily, fue la percepción inicial que se tenía de estas nuevas plantas. El tomate, en particular, generó desconfianza porque se le asociaba con plantas venenosas, lo que retrasó su aceptación en la cocina china. Además, la divulgadora señala que el tomate no se adaptaba bien a las técnicas de cocción y a los sabores tradicionales de la región.

A diferencia del maíz o el chile, que lograron integrarse en algunas cocinas regionales, el tomate no encontró su lugar en la gastronomía ancestral de China. Su sabor y textura no eran compatibles con los métodos de cocción y las combinaciones de sabores distintivas de los diferentes estilos culinarios del país. Por estas razones, el tomate nunca se convirtió en un ingrediente esencial en la cocina tradicional china.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo preparar un pollo a las verduras en freidora de aire: fácil y saludable

Cómo preparar un pollo a las verduras en freidora de aire: fácil y saludable

Tres recetas dulces sin harinas: fruta, avena, chocolate y crema de maní

Tres recetas dulces sin harinas: fruta, avena, chocolate y crema de maní

Cómo reutilizar el aceite de cocina para ahorrar o ganar dinero

Cómo reutilizar el aceite de cocina para ahorrar o ganar dinero

Siete días de desintoxicación: menú semanal détox para limpiar tu organismo de impurezas

Siete días de desintoxicación: menú semanal détox para limpiar tu organismo de impurezas

Lo más popular
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
1

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
2

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
4

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena
5

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia
6

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

Más Noticias
Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

Con su saco como escudo: el presidente del Concejo de Yerba Buena salvó al joven atacado por 15 perros

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

La confesión hot de Lali Espósito que sorprendió a La Sole en La Voz Argentina

La confesión hot de Lali Espósito que sorprendió a La Sole en La Voz Argentina

Lo que tu nombre revela sobre tu carácter y personalidad, según expertos

Lo que tu nombre revela sobre tu carácter y personalidad, según expertos

Messi sorprendió a todos en el teatro: fue a ver “Rocky”, la obra de Nico Vázquez

Messi sorprendió a todos en el teatro: fue a ver “Rocky”, la obra de Nico Vázquez

Un pueblo del norte argentino quedó entre los 50 más hermosos del mundo

Un pueblo del norte argentino quedó entre los 50 más hermosos del mundo

Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Comentarios