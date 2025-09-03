¿Por qué el tomate y la papa no forman parte de la cocina tradicional china?

El principal motivo de la ausencia de tomate y papa en la cocina china

Uno de los principales motivos, de acuerdo con Emily, fue la percepción inicial que se tenía de estas nuevas plantas. El tomate, en particular, generó desconfianza porque se le asociaba con plantas venenosas, lo que retrasó su aceptación en la cocina china. Además, la divulgadora señala que el tomate no se adaptaba bien a las técnicas de cocción y a los sabores tradicionales de la región.