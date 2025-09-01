Oficializaron el traslado del feriado del 12 de octubre: ¿cuándo será?

El Gobierno nacional oficializó el traslado del feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, que este año cae el domingo 12 de octubre, al viernes 10 de octubre. La medida quedó establecida en la resolución 139/2025, publicada este lunes en el Boletín Oficial.
La decisión responde a la nueva normativa que habilita el corrimiento de los feriados nacionales que coincidan con sábados o domingos, con el fin de garantizar fines de semana largos y potenciar actividades turísticas.
Según se informó, el cambio fue dispuesto bajo la recomendación de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, que destacó el impacto positivo de este tipo de medidas en la hotelería, la gastronomía y el comercio de distintas regiones del país.