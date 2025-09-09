Día del Maestro 2025: ¿habrá clases o se suspenden las actividades escolares?

¿Qué se sabe del Día del Estudiante?

Otra fecha significativa que se celebra en septiembre es el Día del Estudiante, que tiene lugar el día 21. Esta fecha conmemora la llegada de la primavera y es un momento para reconocer a los jóvenes y su rol en el sistema educativo. Aunque la jornada a menudo coincide con un fin de semana, como es el caso de este año, no se produce una suspensión de clases ni un traslado de la fecha.