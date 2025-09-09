Día del Maestro 2025: ¿habrá clases o se suspenden las actividades escolares?

El Ministerio de Educación confirmó el calendario escolar para la próxima semana, una noticia muy esperada por las familias. Como es tradición, el mes de septiembre viene con varias celebraciones docentes. Se anunció que este año el Día del Maestro, que se celebra el jueves 11 de septiembre, será un día de asueto educativo en todo el país.
Esto significa que no habrá clases en ningún nivel educativo, otorgando un día de descanso escolar a alumnos y docentes de todas las escuelas primarias. Es importante recordar que este día es un asueto educativo y no un feriado nacional, lo que lo diferencia de otras fechas conmemorativas.
¿Por qué se celebra el Día del Maestro el 11 de septiembre?
Cada 11 de septiembre, Argentina y otros países de Latinoamérica celebran el Día del Maestro en honor al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento. Este prócer argentino fue un ferviente promotor de la educación pública y sentó las bases para su desarrollo en el país. Durante su presidencia, Sarmiento impulsó la creación de una ley nacional que garantizaría el acceso a la educación para todos.
Su iniciativa culminó con la sanción de la Ley N° 1420 en 1884, que estableció la educación como un derecho universal, obligatorio, gratuito y laico. Sarmiento, quien nació en San Juan en 1811 y falleció en Asunción, Paraguay, en 1888, fue homenajeado póstumamente en la Primera Conferencia de Ministros de Educación de las Repúblicas Americanas en Panamá en 1943. Fue en este importante evento donde se decidió formalmente establecer el 11 de septiembre como el Día del Maestro en conmemoración de su legado.
¿Qué se sabe del Día del Estudiante?
Otra fecha significativa que se celebra en septiembre es el Día del Estudiante, que tiene lugar el día 21. Esta fecha conmemora la llegada de la primavera y es un momento para reconocer a los jóvenes y su rol en el sistema educativo. Aunque la jornada a menudo coincide con un fin de semana, como es el caso de este año, no se produce una suspensión de clases ni un traslado de la fecha.
La fecha no pasa desapercibida, ya que muchas instituciones educativas y universidades aprovechan la cercanía de la fecha para organizar actividades especiales. Se realizan jornadas recreativas, eventos culturales o celebraciones que fomentan la convivencia entre los estudiantes. De esta manera, se brinda un espacio para que la comunidad estudiantil celebre su día de una forma diferente y festiva.