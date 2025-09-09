Falta de control, caída de pasajeros y costos: las causas del paro en las líneas 8 y 131, según Berreta

En LG Play, el empresario señaló que las firmas capitalinas enfrentan una combinación de factores que golpean la sustentabilidad del servicio. En primer lugar, mencionó la falta de control sobre los transportes ilegales y “pseudo legales”, como el avance de Uber moto, que quitan pasajeros y ponen en riesgo a los usuarios. También cuestionó la escasa fiscalización de los carriles exclusivos, que habían mostrado buenos resultados pero hoy se encuentran invadidos.