 Zaira Nara lanzó su propia yerba mate “Alba Nueva”: cómo es, cuánto cuesta y dónde conseguirla
Hace 1 Hs

La modelo y empresaria Zaira Nara sorprendió a sus seguidores con un nuevo emprendimiento que se aleja del mundo de la moda y la belleza. Tras consolidar su marca de cosméticos Zaira Beauty, la hermana de Wanda Nara presentó oficialmente Alba Nueva, su propia línea de yerba mate premium.

El nuevo proyecto de Zaira Nara

A través de su cuenta de Instagram, Zaira explicó que la idea surgió de su amor por el mate, una costumbre que comparte con amigos, familiares e incluso desconocidos.

“Un día pensé: ¿Cómo algo que me hace tan bien no lo voy a hacer de la mejor manera posible? Hace un tiempo me venía dando vueltas la idea de tener mi propia yerba”, contó.

Para concretar el proyecto, la modelo se reunió con expertos del rubro y trabajó durante meses en silencio, aprendiendo sobre el proceso de producción.

Cómo es la yerba mate “Alba Nueva”

El producto se elabora en Misiones y, según su descripción oficial, se trata de una yerba mate auténtica, curada con tiempo y cosechada con respeto. Es libre de humo y cuenta con 12 meses de estacionamiento natural, lo que garantiza un sabor más suave y duradero.

La marca ofrece dos blends:

Tradicional

Suave

Ambos vienen en presentaciones de medio kilo. El aroma en seco recuerda a hierba seca y azúcar rubia, mientras que al contacto con el agua caliente desprende notas minerales de la tierra colorada.

Cuánto cuesta y dónde comprarla

En la tienda online oficial, la yerba mate Alba Nueva tiene un precio de $3.400 por paquete de 500 gramos. También se puede adquirir un pack de 10 unidades por $34.000.

Con este lanzamiento, Zaira Nara amplía su faceta empresarial, ingresando al competitivo mercado de la yerba mate con un producto que busca combinar tradición, calidad y diseño.

