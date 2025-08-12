Polémica en redes sociales por la yerba mate de Zaira Nara: ¿qué opina la gente?

La reconocida modelo y conductora, Zaira Nara, decidió expandir su faceta empresarial, incursionando en el tradicional mercado de la yerba mate con su nueva marca, "Alba Nueva". El lanzamiento busca asociar su imagen a una tradición tipica argentina pero no paso desapercibido y provocó un fuerte debate en las redes sociales.
La presentación de su nuevo producto, que se suma a sus líneas de cosméticos y ropa deportiva, rápidamente se convirtió en tema de conversación debido a la estructura de sus precios. Mientras algunos celebraron la iniciativa, una gran mayoría de usuarios expresó sorpresa y descontento, llevando a la yerba "Alba Nueva" a ser el centro de diversas críticas y bromas.
¿Cuánto cuesta la yerba mate de Zaira Nara?
El producto "Alba Nueva" se ofrece en un paquete de medio kilo con un precio de $3.400. Además, la hermana de Wanda Nara presentó una "promoción" especial que consiste en un pack de diez unidades, valorado en $34.000. Estos montos fueron los que generaron una catarata de comentarios y reacciones en el ámbito digital, poniendo el foco en la accesibilidad de la yerba.
La propuesta de precios rápidamente se volvió un punto de comparación con otras marcas consolidadas en el mercado argentino. Los usuarios no tardaron en señalar la diferencia con productos más económicos y de consumo masivo, cuestionando la estrategia comercial detrás del valor de "Alba Nueva".
La fuerte reacción en redes por el precio de la yerba mate de Zaira Nara
La llegada de la yerba de Zaira Nara al mercado desató una ola de comentarios irónicos y burlas en las plataformas sociales. Frases como "10 paquetes $34.000 la promoción del año… ¡Cierren el estadio! Jajajajaja" fueron recurrentes, mostrando el humor con el que muchos se tomaron la propuesta. Los usuarios no dudaron en calificar el precio como un "robo", expresando su preferencia por apoyar a productores más pequeños o marcas tradicionales.
Asimismo, las comparaciones con marcas tradicionales de yerba mate fueron una constante, evidenciando la percepción de un costo elevado. Algunos mencionaron que podían conseguir un kilo de Nobleza Gaucha por $3.000 o un kilo de Playadito por $3.200, contrastando significativamente con el medio kilo de "Alba Nueva". A pesar de las quejas y las bromas, Zaira Nara continúa apostando a su perfil empresarial, manteniendo una marca personal caracterizada por productos de alto perfil y precios que no pasan desapercibidos, al igual que su hermana Wanda.