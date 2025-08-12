Polémica en redes sociales por la yerba mate de Zaira Nara: ¿qué opina la gente?

Asimismo, las comparaciones con marcas tradicionales de yerba mate fueron una constante, evidenciando la percepción de un costo elevado. Algunos mencionaron que podían conseguir un kilo de Nobleza Gaucha por $3.000 o un kilo de Playadito por $3.200, contrastando significativamente con el medio kilo de "Alba Nueva". A pesar de las quejas y las bromas, Zaira Nara continúa apostando a su perfil empresarial, manteniendo una marca personal caracterizada por productos de alto perfil y precios que no pasan desapercibidos, al igual que su hermana Wanda.