Caminata japonesa: la técnica ideal para quienes odian entrenar

La “caminata japonesa” gana terreno como una técnica efectiva para mejorar la salud en solo 30 minutos. Este método, conocido también como Interval Walking Training (IWT), propone una combinación de intervalos de caminata rápida y lenta que puede sumar beneficios para el cuerpo como y la mente. Fue creada por los profesores Hiroshi Nose y Shizue Masuki de la Universidad Shinshu en Japón. Es una modalidad que demuestra ser una alternativa accesible y respaldada por estudios científicos para quienes buscan bienestar sin sobrecargar el organismo.