Qué son las micro-caminatas y cómo ayudan a mejorar tu salud en poco tiempo

Aunque sea necesario para combatir uno de los principales males que aquejan a la sociedad moderna como lo es el sedentarismo, el ejercicio puede ser una actividad con la que muchos no comulgan o de las que no se dispone tiempo. Pero una nueva estrategia se adecúa a esos contextos. Se trata de breves "pausas activas" llamadas micro-caminatas que pueden tener un impacto significativo en la salud física y mental.