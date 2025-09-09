Prohíben en Europa un tipo de esmaltes semipermanentes por su impacto en la salud

Para muchas personas, el esmalte semipermanente se convirtió en un producto imprescindible de la rutina de belleza. Sin embargo, existe una gran preocupación acerca de sus efectos en la salud reproductiva y, desde el 1 de septiembre de 2025, su fórmula más extendida cambiará por completo en Europa. Ocurre que la Unión Europea (UE) prohibió el TPO (óxido de trimetilbenzoyl difenilfosfina), un químico presente en aproximadamente un 25% de los esmaltes del mercado, por sus riesgos para la fertilidad y la concepción.