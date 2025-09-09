La escena que Morgan Freeman repitió durante nueve horas y terminó en el hospital

"The Shawshank Redemption", conocida como “Sueños de libertad” o “Cadena perpetua”, es una joya cinematográfica que marcó generaciones, con una historia que teje la esperanza y la amistad en el sombrío escenario de una cárcel estadounidense. Pero las perlas más brillantes también esconden sus secretos, donde un intento de lograr la perfección puede llevar a graves consecuencias.
Protagonizada por la inolvidable dupla de Tim Robbins como Andy Dufresne y Morgan Freeman como Ellis “Red” Redding, la película aborda temas universales como la redención y la resiliencia frente a la adversidad. Aunque no fue un éxito de taquilla inmediato, la excelencia con la que Frank Darabont elaboró esta película le valió siete nominaciones al Óscar, consolidándose con el tiempo como una obra de culto.
El trabajo de adaptación de Darabont fue excepcional, logrando capturar la esencia del relato de Stephen King y, en el caso de Red, darle un giro inolvidable al personaje. Originalmente este personaje un irlandés y la interpretación de Morgan Freeman lo dotó de un carisma y una humanidad que, según la crítica, resultan "difícil de igualar". Mientras que la historia de Andy y Red caló hondo en el imaginario colectivo, en gran parte gracias a la mágica química de sus protagonistas.
El secreto detrás de una escena inolvidable
Pero detrás de las emociones intensas y los giros de guion, hay una escena aparentemente sencilla que esconde una historia de esfuerzo titánico. Se trata de la escena en la que Red, con su inconfundible calma, charla con Andy mientras lanza y atrapa una pelota de béisbol con sus compañeros. Lo que el espectador ve como un instante de naturalidad, para Morgan Freeman fue un desafío extenuante.
El director, en su incansable búsqueda de la perfección, exigió que esta secuencia se rodara durante nueve horas continuas. Buscaba la armonía perfecta entre el ritmo de los diálogos y la naturalidad de cada gesto, lo que llevó a Freeman a lanzar y atrapar la pelota "una y otra y otra vez", según señaló SensaCine.
Sacrificio por la narrativa
La dedicación de Freeman fue total. A pesar del cansancio, nunca se quejó y mantuvo su profesionalismo intacto. Sin embargo, al día siguiente, la exigencia había pasado factura: el actor apareció en el set con su brazo izquierdo en cabestrillo, lo cual fue especialmente complicado, ya que es zurdo.
"La escena del béisbol parecía sencilla, pero acabó con Freeman ingresado en el hospital", precisó SensaCine. Su lesión fue un crudo recordatorio de que incluso las secuencias más inofensivas en pantalla pueden demandar un esfuerzo físico extremo. Aunque se recuperó, el incidente dejó claro el valor de su entrega, a la vez que Freeman inmortalizó lo que la escena del béisbol quería demostrar: los valores de la paciencia, resistencia y esperanza.
Por su parte, el equipo reconoció que la exigencia al límite tampoco es merecedora de celebración: "Ni la mejor película merece la lesión permanente de un actor de esta solera", citó SensaCine.