La escena que Morgan Freeman repitió durante nueve horas y terminó en el hospital

El trabajo de adaptación de Darabont fue excepcional, logrando capturar la esencia del relato de Stephen King y, en el caso de Red, darle un giro inolvidable al personaje. Originalmente este personaje un irlandés y la interpretación de Morgan Freeman lo dotó de un carisma y una humanidad que, según la crítica, resultan "difícil de igualar". Mientras que la historia de Andy y Red caló hondo en el imaginario colectivo, en gran parte gracias a la mágica química de sus protagonistas.