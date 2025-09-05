"De las cosas más tontas que hice": el creador de Breaking Bad se arrepintió de hacer una de las escenas más icónicas

"Una de las cosas más tontas que he hecho en mi carrera fue comprometerme con la idea de que Walter White comprara una ametralladora cuando no sabíamos qué iba a hacer con ella. No teníamos ni idea. Literalmente, hubo meses en los que estaba completamente asustado. Estábamos en la sala de escritores durante un día completo y lentamente me golpeaba la cabeza contra la pared, no lo suficiente como para lastimarme, pero sí lo suficiente para soltar las ideas. Y todo el mundo estaba un poco preocupado por mí", confesó su creador