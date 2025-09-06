Cuál es la película basada en una historia real que llevaría a “la Roca” Johnson a los Oscar

Esta semana, el actor Dwayn "la Roca" Johnson fue ovacionado en el Festival de Venecia luego del estreno de “The Smashing Machine”, la última película que protagonizó. Después del recibimiento que tuvo su trabajo entre las grandes ligas del cine internacional, el nombre de Johnson empezó a ganar fuerza entre los candidatos a la próxima entrega de los Oscar.
El 1 de septiembre, “The Smashing Machine” vio la luz por primera vez en el Festival de Venecia y el público ovacionó por 15 minutos a “La Roca”. Los aplausos emocionaron tanto al actor, que quedó visiblemente conmocionado por el reconocimiento. No es para menos, pues ya se habla del increíble cambio físico al que se sometió para hacer el papel que interpretó.
“The Smashing Machine” está dirigida y escrita por Benny Safdie para la productora independiente A24. Su estreno está previsto para el 3 de octubre en Estados Unidos y Canadá y para el 9 de octubre en América Latina. Además del protagónico de Johnson se suman figuras como Emily Blunt –Dawn Staples–, Ryan Bader –Mark Coleman– y Oleksandr Usyk –Igor Vovchanchyn–.
“The Smashing Machine”: Dwayne Johnson directo a los Oscar
La película es un drama deportivo basado en la historia real de Mark Kerr, el luchador estadounidense y campeón mundial de UFC que atravesó una adicción a los analgésicos. Pese a su lanzamiento reciente, ya es considerada como una de las películas más duras de los últimos tiempos porque revela el lado más oscuro de la historia del deportista.
“The Smashing Machine” expondrá el detrás de la gloria de Kerr. Su rápido ascenso y los triunfos escalonados que tuvo en el inicio de su carrera, llevaron al luchador a abusar de los analgésicos para combatir sus dolores. Su adicción lo llevó a comprometer severamente su salud, situación que la película muestra destacando el vínculo que tuvo con Dawn, su pareja de aquellos años.
“Dos veces en este tramo (los 90), ‘The Smashing Machine’ se convierte en una advertencia brutal sobre lo que ocurre cuando el cuerpo ya no resiste pero la fama exige más”, indica la revista mexicana “La Chispa”. Pero la carrera de Kerr no fue mucho más allá de una década intensa marcada tanto por el éxito como por el dolor. En 1999, un episodio en el que abusó de los analgésicos marcó un antes y un después en su vida.