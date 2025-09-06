Cuál es la película basada en una historia real que llevaría a “la Roca” Johnson a los Oscar

“Dos veces en este tramo (los 90), ‘The Smashing Machine’ se convierte en una advertencia brutal sobre lo que ocurre cuando el cuerpo ya no resiste pero la fama exige más”, indica la revista mexicana “La Chispa”. Pero la carrera de Kerr no fue mucho más allá de una década intensa marcada tanto por el éxito como por el dolor. En 1999, un episodio en el que abusó de los analgésicos marcó un antes y un después en su vida.