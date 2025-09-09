Secciones
Atacaron el barco en el que viajaba Greta Thunberg con ayuda para Gaza

Una flota de 60 embarcaciones llegaría a Gaza. En el puero de Túnez, decenas de personas recibieron las primeras naves reclamando una Palestina libre.

En el Family en el que viajana Greta Thunberg iban también otros activistas que ayudarían en Gaza. En el Family en el que viajana Greta Thunberg iban también otros activistas que ayudarían en Gaza. Foto: AFP
Hace 3 Hs

Este lunes por la noche, el periodista Carlos de Barrón del periódico El País, a bordo de la flotilla en la que viaja la activista Greta Thunberg rumbo a Gaza, informó que las embarcaciones fueron atacadas por un dron. Si bien no se registraron heridos, la ofensiva produjo un incendio en la cubierta de la llamada Flotilla de la Libertad.

La nave Family pertenece a la organización Global Sumud Flotilla y transporta personal y provisiones para los refugiados de Gaza. Al momento del ataque se encontraba en el puerto de Túnez con seis tripulantes de guardia, a donde había llegado el domingo en medio de un recibimiento multitudinario.

No es la primera vez que los barcos de ayuda humanitaria reciben este tipo de censura. En junio, el barco Madleen, en el que también viajaban activistas que transportaban medicamentos para Gaza, fue interceptado por fuerzas israelíes. Todos los tripulantes fueron deportados desde Tel Aviv y no pudieron continuar la misión.

Evacuación del barco en el que Greta Thunberg viajaba a Gaza

El ataque avivó el intento de los activistas por defender las embarcaciones con el afán de llegar a Gaza con las provisiones. El puerto de Túnez se convirtió en punto de convocatoria para los voluntarios que se acercaron para acompañar a la tripulación ante el temor de que los ataques se repitan.

La policía tunecina no dio lugar a oficializar el ataque mediante dron. En cambio, según informó de Barron, aseguró en un comunicado “que no hubo ningún ataque con un dron a la Flotilla y atribuyó el fuego a ‘la explosión de un encendedor o una colilla’ que, asegura, prendió en los chalecos salvavidas”.

El Family viaja junto a una flota de 15 embarcaciones que partieron desde Barcelona la semana pasada. Luego de siete días de navegar, llegaron a Túnez donde los activistas exigieron una Palestina libre y apoyaron a los viajeros. Algunos barcos tenían previsto llegar el martes y en el camino hacia Gaza se sumarían muchos más, alcanzando un total de 60 barcos de asistencia.

Por su parte, Thunberg emitió un comunicado con un pedido a sus seguidores. “Se está cometiendo un genocidio que está siendo permitido y apoyado por gobiernos e instituciones que nosotros hemos votado y que supuestamente nos representan. Que termine ya esta complicidad”, dijo en relación a las declaraciones del gobierno tunecino.

