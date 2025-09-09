Atacaron el barco en el que viajaba Greta Thunberg con ayuda para Gaza

Este lunes por la noche, el periodista Carlos de Barrón del periódico El País, a bordo de la flotilla en la que viaja la activista Greta Thunberg rumbo a Gaza, informó que las embarcaciones fueron atacadas por un dron. Si bien no se registraron heridos, la ofensiva produjo un incendio en la cubierta de la llamada Flotilla de la Libertad.