La guerra en Gaza deja 21.000 niños discapacitados

Consecuencias sobre los más débiles.

Hace 2 Hs

GINEBRA, Suiza.- Al menos 21.000 niños viven con una discapacidad causada por la guerra en Gaza entre Israel y Hamas desde el 7 de octubre de 2023, más de la mitad del total de niños heridos, indicó el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), órgano de las Naciones Unidas.

En total unos 40.500 niños sufrieron heridas provocadas por la guerra en casi dos años, precisó este comité de expertos que se reúne dos veces al año en Ginebra. Las órdenes de evacuación en Gaza “a menudo no llegan a las personas con deficiencias auditivas o visuales, lo que hace imposible la evacuación”, subraya.

Un miembro del comité, Muhanad Al Azzeh, citó el ejemplo de una madre sorda, abatida en Rafah junto con sus hijos por no haber oído las instrucciones de evacuación. Expertos señalaron que hay “personas sin movilidad obligadas a huir en condiciones peligrosas e indignas, como arrastrarse por la arena o el barro”.

La flotilla de ayuda a Gaza tuvo que volver

La flotilla de ayuda a Gaza tuvo que volver

El comité añadió que las restricciones a la ayuda humanitaria que entra en la Franja de Gaza tienen un impacto desproporcionado sobre las personas con discapacidad, de las cuales “muchas siguen sin acceso a alimentos, agua potable o saneamiento y dependen de otros para sobrevivir”.

Centros de distribución

La cuestionada Fundación Humanitaria de Gaza, ONG privada apoyada por Israel y Estados Unidos, dispone de cuatro centros de distribución. El sistema de la ONU contaba con 400. “No se puede esperar que niños discapacitados corran” y lleguen hasta esos puntos de distribución, comentó Al Azzeh.

El comité determinó que como mínimo 83% de las personas con discapacidad perdieron sus dispositivos de asistencia, y que la mayoría no pueden encontrar alternativas como carretas tiradas por burros. Los obstáculos físicos, como los escombros de edificios o infraestructuras y la pérdida de ayuda de movilidad también impiden que alcancen los nuevos puntos de distribución.

Israel declara Ciudad de Gaza como “zona de combate”

Israel declara Ciudad de Gaza como “zona de combate”

También preocupa que dispositivos como sillas de ruedas, andadores, bastones, férulas y otras prótesis son considerados por las autoridades israelíes como “artículos de doble uso”, por lo tanto también ofensivos, y no se incluyen en los envíos.

Temas Estados Unidos de AméricaIsraelFranja de GazaHamasGuerra entre Israel y Hamas
