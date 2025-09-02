Secciones
Mundo

La flotilla de ayuda a Gaza tuvo que volver

Un temporal obligó a los barcos a regresar a Barcelona. Llevan toneladas de alimentos.

AL MAR. Greta Thunberg, en un buque de la Global Sumud Flotilla. AL MAR. Greta Thunberg, en un buque de la Global Sumud Flotilla.
Hace 2 Hs

BARCELONA, España.- Los fuertes vientos en el Mediterráneo obligaron a regresar a Barcelona a la flotilla que había partido el domingo con ayuda humanitaria y cientos de militantes como la ambientalista Greta Thunberg, indicaron los organizadores este lunes. Unas 20 embarcaciones partieron de la ciudad española el domingo para abrir “un corredor humanitario y poner fin al genocidio del pueblo palestino”, en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, indicó la Global Sumud Flotilla.

“Debido a las inseguras condiciones climáticas (...) regresamos a puerto para dejar que pasara la tormenta”, afirmó la misión en un comunicado, sin precisar cuándo dieron media vuelta las embarcaciones. “Esto supuso retrasar nuestra salida para evitar complicación con las embarcaciones más pequeñas”, agregó, citando ráfagas que superaban los 55 kilómetros por hora.

La Global Sumud Flotilla (”sumud” significa resiliencia en árabe) dijo haber tomado esta decisión “para dar prioridad a la seguridad y al bienestar de todos los participantes y garantizar el éxito de [la] misión”. Medios de comunicación españoles informaron de que los organizadores se reunirían para decidir si reanudar la expedición más tarde el lunes.

Además de Thunberg, en la misión participan activistas de decenas de países, artistas como el actor irlandés Liam Cunningham y el español Eduard Fernández, así como políticos europeos, como la ex alcaldesa de Barcelona Ada Colau. Al menos cuatro argentinos también son de la partida, entre ellos tres legisladores de izquierda: Celeste Fierro, Juan Carlos Giordano y Ezequiel Peressini. También ha recibido el apoyo de las actrices Susan Sarandon y Jane Fonda.

Mediados de septiembre

Está previsto que la flotilla llegue a Gaza a mediados de septiembre, después de que Israel bloqueara dos intentos de activistas de entregar ayuda al devastado territorio palestino por barco en junio y julio. La ONU declaró un estado de hambruna en Gaza y advirtió de que 500.000 personas enfrentan condiciones “catastróficas”.

La guerra fue desencadenada por el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, durante el cual milicianos islamistas mataron a 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales. También secuestraron a 251 rehenes, de los cuales 47 siguen cautivos en Gaza -entre ellos 25 que estarían muertos -, según el ejército israelí.

Temas BarcelonaFranja de Gaza
Tamaño texto
