El jueves 11 no habrá clases en Tucumán por el Día del Maestro

En la previa del día libre para los maestros, el Ministerio de Educación, con la profesora Susana Montaldo como titular, hará un homenaje en el que se distinguirá a algunos docentes de la provincia. El acto por el Día del Maestro será a las 8.30, como el año pasado, en el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas y se espera la asistencia del gobernador Osvaldo Jaldo.