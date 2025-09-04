El jueves 11 no habrá clases en Tucumán por el Día del Maestro

Septiembre es un mes cargado de celebraciones docentes y, como es costumbre cada año, las familias se preguntan por las actividades del mes para organizar sus tiempos y salidas. Este jueves, el Ministerio de Educación confirmó cuál es el calendario previsto para la semana próxima para las instituciones de todos los niveles.
Según informó la cartera educativa a LA GACETA, el jueves 11 no habrá clases por el Día del Maestro por definición de Nación. La medida aplica a todos los niveles educativos de todas las provincias, por lo que estudiantes, docentes y personal no docente quedarán exentos de actividades durante la jornada.
Además, se comunicó que no habrá un asueto distintivo para docentes del nivel primario y secundario. La semana siguiente –la del 15–, las clases serán normales pese a la conmemoración del fallecimiento de Manuel Estrada y el Día del Profesor. Las celebraciones se unirán en un solo día para descansar y homenajear a los docentes.
En la previa del día libre para los maestros, el Ministerio de Educación, con la profesora Susana Montaldo como titular, hará un homenaje en el que se distinguirá a algunos docentes de la provincia. El acto por el Día del Maestro será a las 8.30, como el año pasado, en el Colegio de Graduados de Ciencias Económicas y se espera la asistencia del gobernador Osvaldo Jaldo.