La historia de 10 mujeres que dejaron su impronta en la vida universitaria tucumana

Editada por Edunt, la obra recupera las experiencias y las voces de mujeres que fueron protagonistas en el devenir de la UNT. Lo hace por medio de una serie de investigaciones, cuya compilación estuvo a cargo de la historiadora Marcela Vignoli. La presentación se realizará hoy a las 19 en la sede del Munt (San Martín 1.545), con la presencia de las autoras y la participación de la arquitecta Olga Paterlini de Koch.

Temas TucumánBuenos AiresLondresUniversidad Nacional de TucumánFacultad de Psicología de la Universidad Nacional de TucumánEscuela y Liceo Vocacional SarmientoFacultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de TucumánFacultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Tucumán
