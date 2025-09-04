El carisma de Pablo Cuello en La Voz le sirvió para superar un difícil duelo

"Vos ya ganaste, eh, sé consciente de eso y aprovechalo", le dijo una de las voces del jurado, subrayando la importancia de su impacto y el legado que está dejando en La Voz Argentina. Otro miembro del jurado, con firmeza, expresó su deseo de escucharlo cantar sus propios temas fuera del programa, afirmando ser "paista de acá hasta la tumba". La gente se emociona genuinamente con cada una de sus apariciones, lo que confirma que Pablo Cuello ha sabido "sacarle jugo a la situación" y consolidarse como una figura destacada de esta edición.