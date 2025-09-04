El carisma de Pablo Cuello en La Voz le sirvió para superar un difícil duelo

El joven tucumano Pablo Cuello, de tan solo 18 años, dejó una marca en el escenario de La Voz Argentina durante la noche del miércoles 3 de septiembre de 2025. Como parte del Team Miranda!, su interpretación de "Oh, Pretty Woman" de Roy Orbison en el primer Round cautivó tanto al jurado como al público presente. Cuello, conocido por su particular tono de voz y carisma, demostró una vez más por qué es uno de los participantes más queridos del certamen.
Su participación en el reality no está exenta de desafíos personales, ya que el cantante puso en pausa su carrera de medicina para dedicarse al canto. Aunque su mamá no estaría muy contenta con el retraso en sus estudios, los miembros del jurado, incluyendo a Juliana Gattas, Soledad y Lali, destacaron la importancia del momento que está viviendo y la posibilidad de conciliar ambas pasiones en el futuro.
Los duelos de La Voz, momentos importantes
La performance de "Oh, Pretty Woman" mostró a un Pablo Cuello totalmente suelto en el escenario, con una expresión corporal que ha ido ganando confianza a lo largo de su participación. Su voz, que ya había conquistado en las audiciones a ciegas, resonó con una fuerza y particularidad que lo hacen único. El público de la tribuna, entregado a su energía, lo ovacionó con gritos, besos y aplausos.
En un divertido segmento propuesto por Nico Occhiato, se lo desafió a posar como médico y como cantante, incluso con un ambo y un esqueleto en escena, para ver qué "look" prefería el público. Aunque los coaches afirmaron que le quedaban bien ambos roles, la verdadera sorpresa llegó con el "aplausómetro". Esta dinámica buscaba medir la preferencia del público entre el "Pablo médico" y el "Pablo cantante", generando gran expectativa.
El Fandom de Pablo Cuello y lo que sigue en el reality
El aplausómetro inclinó la balanza de forma contundente hacia su faceta de cantante, demostrando la conexión profunda que tiene con la audiencia. Este resultado puso de manifiesto que, a pesar de las expectativas familiares sobre su carrera de medicina, el público desea verlo seguir desarrollando su talento musical. Uno de los coaches, visiblemente emocionado, aseguró que Pablo ya ha ganado en el programa, independientemente del resultado final, gracias a su personalidad única y al sólido fandom que ha construido.
"Vos ya ganaste, eh, sé consciente de eso y aprovechalo", le dijo una de las voces del jurado, subrayando la importancia de su impacto y el legado que está dejando en La Voz Argentina. Otro miembro del jurado, con firmeza, expresó su deseo de escucharlo cantar sus propios temas fuera del programa, afirmando ser "paista de acá hasta la tumba". La gente se emociona genuinamente con cada una de sus apariciones, lo que confirma que Pablo Cuello ha sabido "sacarle jugo a la situación" y consolidarse como una figura destacada de esta edición.