Rutas peligrosas en Tucumán: cinco muertos en siniestros viales

En Simoca

El segundo se registró en Simoca. El domingo, alrededor de las 16, el agente policial Sergio Costas regresaba a su domicilio a bordo de su motocicleta Honda Xr de 150 cc, llevando como acompañante a su tía Natividad del Valle Sánchez (52), quien vivía en la localidad de Los Sandovales, Simoca. Mientras circulaba por la ruta 157 en sentido norte-sur, por circunstancias que aún se investigan, el joven colisionó contra otra motocicleta Honda CG Titán de 150 cc que circulaba en el mismo sentido, a la altura del kilómetro 1.212. Esta última era conducida por María Constanza Cantos (37), quien era acompañada por Lourdes Abigail Cantos (20). Los cuatro recibieron asistencia médica, pero Sánchez perdió la vida debido al impacto. Costas fue trasladado al hospital Padilla, donde permaneció internado debido a un politraumatismo.