Secciones
Seguridad

Rutas peligrosas en Tucumán: cinco muertos en siniestros viales

Las víctimas tenían 72, 64, 52, 46 y 42 años y sufrieron accidentes en Leales, Simoca y la Capital.

Rutas peligrosas en Tucumán: cinco muertos en siniestros viales
Hace 2 Hs

El fin de semana culminó con un saldo de cinco fallecidos debido a siniestros viales que se registraron en distintos puntos de la provincia. El primero de los accidentes se produjo en Leales. Tres personas perdieron la vida y un joven resultó gravemente herido tras un choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1259, en la localidad de Romera Pozo.

El choque se produjo alrededor de las 8.30, cuando un Fiat Palio Weekend Adventure que circulaba de norte a sur colisionó de frente contra un Volkswagen Vento que se dirigía en sentido contrario. La violencia del impacto fue tal que los ocupantes del Fiat murieron en el acto.

Según confirmaron fuentes policiales de la Unidad Regional Este, al mando de Carlos Daniel Ruiz, las víctimas fueron identificadas como Miguel Ángel Suárez (64), vecino de Santa Rosa de Leales; Alfredo Ramón Lindón (42) y Elvira del Rosario Lastra (72), ambos residentes en Villa 9 de Julio, San Miguel de Tucumán.

El conductor del Volkswagen, Facundo Ezequiel Ledesma (22), oriundo de Alderetes, logró sobrevivir, aunque sufrió politraumatismos graves. Fue trasladado de urgencia en ambulancia al hospital Padilla, donde permanece internado bajo cuidados médicos.

La magnitud del choque obligó a la intervención de la Dirección General de Bomberos. Una unidad de rescate, al mando del subcomisario Máximo Alderete, arribó al lugar a las 8.52 y constató que las víctimas del Fiat habían quedado atrapadas en el interior del vehículo.

Tras el choque frontal sobre la ruta 9, identifican a las víctimas del accidente fatal en Leales

Tras el choque frontal sobre la ruta 9, identifican a las víctimas del accidente fatal en Leales

Para liberar los cuerpos, los efectivos utilizaron herramientas hidráulicas y de corte. Primero desconectaron la batería y, mediante una barreta multipropósito Halligan, lograron abrir las puertas delanteras. Las tareas de extracción finalizaron cerca de las 10.50. Personal policial y de Criminalística trabajó en la zona para recabar evidencias que permitan establecer las circunstancias del accidente. La ruta permaneció parcialmente interrumpida durante varias horas, hasta que concluyeron las pericias y se habilitó nuevamente el tránsito.

En Simoca

El segundo se registró en Simoca. El domingo, alrededor de las 16, el agente policial Sergio Costas regresaba a su domicilio a bordo de su motocicleta Honda Xr de 150 cc, llevando como acompañante a su tía Natividad del Valle Sánchez (52), quien vivía en la localidad de Los Sandovales, Simoca. Mientras circulaba por la ruta 157 en sentido norte-sur, por circunstancias que aún se investigan, el joven colisionó contra otra motocicleta Honda CG Titán de 150 cc que circulaba en el mismo sentido, a la altura del kilómetro 1.212. Esta última era conducida por María Constanza Cantos (37), quien era acompañada por Lourdes Abigail Cantos (20). Los cuatro recibieron asistencia médica, pero Sánchez perdió la vida debido al impacto. Costas fue trasladado al hospital Padilla, donde permaneció internado debido a un politraumatismo.

Tragedia vial en México: al menos diez muertos y más de 40 heridos en un choque entre un tren y un micro

Tragedia vial en México: al menos diez muertos y más de 40 heridos en un choque entre un tren y un micro

El tercer hecho ocurrió durante la madrugada de ayer. Según informaron efectivos de la comisaría seccional 11 las causas del siniestro aún no fueron determinadas. Minutos después de la 1, Alfredo Javier Mercado (46) sufrió un accidente de tránsito mientras circulaba en su vehículo. La víctima fue trasladada de urgencia al hospital Padilla, pero falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

Temas San Miguel de TucumánLealesSimocaInseguridad vial
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Hay demasiados informáticos en EE.UU.? Los datos anticipan una crisis de empleo
1

¿Hay demasiados informáticos en EE.UU.? Los datos anticipan una crisis de empleo

La Unsta abre talleres de guitarra y emprendedurismo durante septiembre
2

La Unsta abre talleres de guitarra y emprendedurismo durante septiembre

Cómo anotarse a los cursos virtuales sobre rock nacional que dictará la UBA
3

Cómo anotarse a los cursos virtuales sobre rock nacional que dictará la UBA

Si vas a la universidad, podés ganar U$S 3.000 y viajar a Punta Cana con Global66
4

Si vas a la universidad, podés ganar U$S 3.000 y viajar a Punta Cana con Global66

Efemérides del lunes 8 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?
5

Efemérides del lunes 8 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

6

La crisis por las vacantes en la Justicia Federal

Más Noticias
Efemérides del martes 9 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides del martes 9 de septiembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes

Colombia defiende su certificado como “aliado antidrogas”

Colombia defiende su certificado como “aliado antidrogas”

Miles de seguidores de Bolsonaro salen a las calles antes del veredicto

Miles de seguidores de Bolsonaro salen a las calles antes del veredicto

Cartas de lectores: Sarmiento y la formación

Cartas de lectores: Sarmiento y la formación

Comentarios