Tragedia vial en México: al menos diez muertos y más de 40 heridos en un choque entre un tren y un micro

Al menos diez personas murieron y 41 resultaron heridas este lunes en México tras un choque entre un tren de carga y un micro de pasajeros. El accidente fatal ocurrió en una zona industrial del municipio Atlacomulco, a unos 130 kilómetros al noroeste de Ciudad de México.
Allí, un tren de Canadian Pacific Kansas City (CPKC), una de las mayores empresas del sector, impactó contraa un autobús de pasajeros de doble piso de la línea Herradura de Plata, indicó en su cuenta de X Protección Civil del Estado de México.
De manera preliminar se había informado que eran ocho los muertos, pero con el correr de las tareas de los cuerpos de rescate, esa nómina subió a diez y a más de cuarenta los heridos, trasladados al Hospital General de San Felipe del Progreso y al Hospital General de Atlacomulco.
En el video tomado por una cámara de seguridad vial, se ve que el micro se adelanta cuando está esperando en la fila de vehículos el cruce ferroviario y justo es embestido por la formación que lo arrastra y le arranca el techo producto del fuerte golpe.
La empresa ferroviaria expresó en un comunicado que colaborará con las autoridades para aportar toda la información necesaria para los peritajes. Además, hizo un llamado a la población a respetar las señales viales y cumplir con la orden de alto en los cruces de ferrocarriles para evitar accidentes.
El micro llevaba a trabajadores que habían salido de la terminal El Oro con rumbo a Atlacomulco y posteriormente a la Ciudad de México.
La fiscalía del Estado de México, vecino de la capital, informó que, de los fallecidos, siete eran mujeres y tres hombres. Además señaló que nueve de los heridos fueron atendidos en el lugar del accidente y no requirieron hospitalización.
Por su parte, el Ayuntamiento de Atlacomulco emitió un comunicado en el que lamentó profundamente la tragedia, expresando sus condolencias a las familias afectadas. "Este hecho ha dejado múltiples pérdidas humanas y enluta profundamente a nuestra comunidad", indicó.
Fueron derivados de inmediato al lugar, personal de Coordinación General de Protección Civil, SUEM, Cruz Roja, Policía Estatal, Guardia Nacional, Fiscalía de México, así como Protección Civil Municipal de Jocotitlán y San Felipe del Progreso.
La ruta donde se produjo el accidente fue cerrada para que los servicios de emergencia puedan trabajar con los afectados. El micro sufrió el impacto en el lateral derecho y perdió gran parte del techo, dejando desperdigados varios pedazos de su carrocería y del interior.
“Escuchamos un golpe, pensamos que era un auto, pero nunca pensamos que era de pasajeros con tanta gente”, indicó un empleado de una estación de servicio cercana al lugar del accidente.
Según el más reciente informe de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario de México publicado este mes, los siniestros en pasos a nivel son los más habituales y crecieron en los últimos años. En 2024 hubo 800, frente a los 602 registrados en 2020.
Durante el primer trimestre de 2025 se registraron 188 accidentes en cruces a nivel.