Tras el choque frontal sobre la ruta 9, identifican a las víctimas del accidente fatal en Leales

El domingo, dos autos colisionaron de frente a la altura de Romera Pozo en Leales, dejando el saldo de tres muertos y un herido.

EN ROMERA POZO. Los dos vehículos siniestrados quedaron en medio de la calzada, sobre la Ruta 9. EN ROMERA POZO. Los dos vehículos siniestrados quedaron en medio de la calzada, sobre la Ruta 9.
Hace 1 Hs

Un accidente de tránsito enlutó la mañana del domingo a Leales y a toda la provincia. Tres personas perdieron la vida y un joven resultó gravemente herido tras un choque frontal ocurrido sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 1259, en la localidad de Romera Pozo.

El siniestro se produjo alrededor de las 8.30, cuando un Fiat Palio Weekend Adventure que circulaba de norte a sur colisionó de frente contra un Volkswagen Vento que se dirigía en sentido contrario. La violencia del impacto fue tal que los ocupantes del Fiat murieron en el acto.

Según confirmaron fuentes policiales de la Unidad Regional Este, las víctimas fueron identificadas como Miguel Ángel Suárez (64), vecino de Santa Rosa de Leales; Alfredo Ramón Lindón (42) y Elvira del Rosario Lastra (72), ambos residentes en Villa 9 de Julio, San Miguel de Tucumán.

El conductor del Volkswagen, Facundo Ezequiel Ledesma (22), oriundo de Alderetes, logró sobrevivir, aunque sufrió politraumatismos graves. Fue trasladado de urgencia en ambulancia al hospital Padilla, donde permanece internado bajo cuidados médicos.

Un operativo complejo

La magnitud del choque obligó a la intervención de la Dirección General de Bomberos. Una unidad de rescate, al mando del subcomisario Máximo Alderete, arribó al lugar a las 8.52 y constató que las víctimas del Fiat habían quedado atrapadas en el interior del vehículo.

Para liberar los cuerpos, los efectivos utilizaron herramientas hidráulicas y de corte. Primero desconectaron la batería y, mediante una barreta multipropósito Halligan, lograron abrir las puertas delanteras. Las tareas de extracción finalizaron cerca de las 10.50.

Investigación en curso

Personal policial y de Criminalística trabajó en la zona para recabar evidencias que permitan establecer las circunstancias del accidente. La ruta permaneció parcialmente interrumpida durante varias horas, hasta que concluyeron las pericias y se habilitó nuevamente el tránsito.

