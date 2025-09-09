Más de 40.000 docentes de Tucumán se capacitarán en IA

Cada dirección de nivel exhibió las mejores estrategias de alfabetización con las que se trabaja en las aulas tucumanas. Cuentos, teatros, títeres, material didáctico y canciones se desplegaron en el patio del Ciidept esta mañana, en el Día Internacional de la Alfabetización. En ese marco, rodeada de niños de jardín y primaria, entre “seños” con sombrero de bruja y otras con polleras de bailarina, la ministra de Educación, Susana Montado, visitó uno por uno los stands y dio apertura al Mes de la Alfabetización, que trae una maratón de actividades para todos los niveles y modalidad de la educación.
Lo más importante fue el comienzo de la capacitación en Inteligencia Artificial, dirigida a todos los docentes, con y sin cargos, que suman más de 40.000 en la provincia. La capacitación está compuesta por tres cursos virtuales, asincrónicos y autoasistidos, lo que permitirá a cada docente avanzar a su propio ritmo. Además, la propuesta no se limita a transmitir conocimientos técnicos: busca acompañar la práctica docente para garantizar la aplicación efectiva de la IA en las aulas tucumanas.
Pero también se inician la Fiesta de la Lectura y el II Concurso Literario “Desandando los laberintos borgeanos” para el nivel secundario, como también la capacitación “Didáctica multisensorial para la discapacidad visual. Alfabetización según el código: tinta o Braille”.
Mañana se iniciará el concurso de Teatro “Relatos en Escena: ¡Actúa, Crea y Conecta!”, para estudiantes del secundario. En tanto que el viernes, a las 9, en el Colegio Nacional se dictará una charla para jóvenes sobre “Borges para adolescentes, una charla para borgearla con Daniel Mecca”. El escritor es creador del festival Borges Palooza, evento que ha logrado acercar la lectura de Borges al público joven. En Tucumán dictará dará una charla taller sobre la relación de Borges con la cultura pop y las nuevas tecnologías, mostrando cómo su obra sigue vigente y puede ser atractiva para las nuevas generaciones.
Lengua y literatura
Este mes, los estudiantes secundarios trabajarán en sus escuelas bajo la coordinación de profesores de lengua y literatura, con actividades y textos borgianos. Realizarán talleres en el aula, cine debate, talleres de microrrelatos, concursos literarios.
En ese marco, además, 56 escuelas que participan del programa “Estrategias de diagnóstico y fortalecimiento de aprendizaje en lectura y escritura de estudiantes del ciclo básico de escuelas secundarias” recibirán libros para sus bibliotecas.
El mes continuará en la semana del 16, 17 y 18 con el 1er Congreso Provincial de Alfabetización: “Hacia nuevas oportunidades y desafíos educativos”, destinado a docentes de todos los niveles y modalidades, con y sin cargo, tanto de capital como del interior.
El 23 habrá un encuentro de directores de la red Alfa (escuelas con proyectos especiales de alfabetización), además de los talleres de promoción de la lectura con escuelas invitadas en distintos espacios públicos.