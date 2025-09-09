Más de 40.000 docentes de Tucumán se capacitarán en IA

Cada dirección de nivel exhibió las mejores estrategias de alfabetización con las que se trabaja en las aulas tucumanas. Cuentos, teatros, títeres, material didáctico y canciones se desplegaron en el patio del Ciidept esta mañana, en el Día Internacional de la Alfabetización. En ese marco, rodeada de niños de jardín y primaria, entre “seños” con sombrero de bruja y otras con polleras de bailarina, la ministra de Educación, Susana Montado, visitó uno por uno los stands y dio apertura al Mes de la Alfabetización, que trae una maratón de actividades para todos los niveles y modalidad de la educación.