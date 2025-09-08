Secciones
EconomíaNoticias económicas

La industria cayó en julio por segundo mes consecutivo y acumula un retroceso de 4,3% desde diciembre de 2024

Además del deterioro mensual, la industria sufrió en julio su primera baja interanual en casi un año.

Producción industrial. ARCHIVO Producción industrial. ARCHIVO
Hace 1 Hs

La producción industrial volvió a mostrar números en rojo en julio, en medio de la volatilidad de las tasas de interés y la incertidumbre política. Según el Indec, el Índice de Producción Industrial (IPI) registró una caída del 2,3% respecto de junio, marcando el segundo mes consecutivo de retrocesos.

Con este desempeño, la actividad industrial quedó 4,3% por debajo de diciembre de 2024 y se ubicó en su segundo nivel más bajo de los últimos 12 meses, apenas por encima del mínimo de marzo.

Primer retroceso interanual en nueve meses

Además del deterioro mensual, la industria sufrió en julio su primera baja interanual en casi un año: el IPI se contrajo 1,1% frente a julio de 2024.

La combinación de la suba de tasas de interés –que llegaron a triplicar la inflación proyectada– y la apertura de importaciones son dos de los factores que explican el freno productivo. Desde el sector privado alertan por la pérdida de competitividad y el impacto en el empleo industrial.

El efecto de la política monetaria

El Gobierno decidió priorizar la estabilidad cambiaria y convalidar tasas muy elevadas para contener al dólar, lo que encareció el crédito y frenó inversiones. “Las elecciones de octubre quedan muy lejos y las empresas sienten el apretón monetario de inmediato”, señalaron analistas consultados.

La volatilidad de julio coincidió con un retroceso generalizado en ramas clave de la industria, afectando tanto a grandes polos fabriles como a economías regionales.

Importaciones y empleo bajo presión

Otro punto que preocupa es la apertura importadora, que impacta directamente en provincias con fuerte peso industrial como Buenos Aires y Catamarca. Empresas y sindicatos advierten que la combinación de altos costos financieros, caída de la demanda y competencia externa podría derivar en más suspensiones y despidos en los próximos meses.

¿Camino a la recesión?

Con dos meses consecutivos de caída y el primer retroceso interanual en nueve meses, los analistas advierten que la industria podría estar anticipando un escenario de recesión en la segunda mitad del año.

La clave será lo que ocurra en agosto y septiembre: los primeros datos parciales apuntan a que la contracción continuó, arrastrada por la debilidad del consumo y la falta de crédito productivo.

Temas Instituto Nacional de Estadística y Censos Indec
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuál es el nuevo precio del dólar que pactan inversores para fin de mes en el mercado de futuros

Cuál es el nuevo precio del dólar que pactan inversores para fin de mes en el mercado de futuros

El riesgo país se acerca a los 900 puntos, su nivel más alto en cinco meses

El riesgo país se acerca a los 900 puntos, su nivel más alto en cinco meses

Las acciones del S&P Merval y los bonos se desplomaron hasta 5% ante la incertidumbre preelectoral

Las acciones del S&P Merval y los bonos se desplomaron hasta 5% ante la incertidumbre preelectoral

En Tucumán, la mitad de los ocupados no está registrado

En Tucumán, la mitad de los ocupados no está registrado

Tensión por el dólar: la jugada del Gobierno y los riesgos que enciende en plena campaña

Tensión por el dólar: la jugada del Gobierno y los riesgos que enciende en plena campaña

Lo más popular
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires
1

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei
2

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda
3

Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”
4

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza
5

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján
6

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

Más Noticias
“Le dieron vida a un peronismo que estaba al borde del nocaut”, cuestionó Alejandro Molinuevo

“Le dieron vida a un peronismo que estaba al borde del nocaut”, cuestionó Alejandro Molinuevo

Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda

Los mercados reaccionan a la derrota de Milei en Buenos Aires: sube el riesgo país y el dólar salta al techo de la banda

Facilidades de pago: EDET habilitó un plan especial para usuarios residenciales

Facilidades de pago: EDET habilitó un plan especial para usuarios residenciales

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

La Libertad Avanza lanzará su campaña en Tucumán con un acto en Villa Luján

Las acciones argentinas caen en el premarket de Wall Street tras las derrota de Milei en Buenos Aires

Las acciones argentinas caen en el premarket de Wall Street tras las derrota de Milei en Buenos Aires

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Comentarios