Cerró una fábrica de motos en Buenos Aires y dejó a decenas de familias sin empleo

La respuesta de los trabajadores no se hizo esperar. Hubo manifestaciones con banderas y cánticos que resonaron frente a la planta cerrada, para exigir la reincorporación y visibilizar el drama personal y familiar que implica la pérdida de empleo. El cierre no solo afectó a los operarios directos, sino también a proveedores y empresas de logística de la región, lo que generó un efecto dominó en la economía local.