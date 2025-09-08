¿Cuánta sal es "mucha"?: cómo saber la consumición adecuada de sodio

¿Cuánta sal es "mucha"?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere limitar el consumo de sodio a menos de 2 gramos al día, lo que equivale a unos 5 gramos de cloruro de sodio, mientras que las Guías Alimentarias para Estadounidenses recomiendan un límite diario de 2.3 gramos de sodio. Sin embargo, investigaciones de 2022 concluyen que un consumo moderado de sodio, entre 3 y 6 gramos al día, es más beneficioso para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, en comparación con dietas muy bajas o muy altas en sodio. Adicionalmente, una gran parte de nuestra ingesta proviene de la sal oculta en alimentos comprados como pan, salsas, sopas y cereales, más allá de la sal que nosotros agregamos directamente.