Manteca o margarina: cuál es la opción más saludable, según expertos

A pesar de que las grasas saturadas de la carne y la manteca están vinculadas a un mayor riesgo de enfermedades del corazón, la grasa saturada no es una sustancia homogénea, ya que su origen influye en sus efectos en la salud. Estudios recientes han demostrado los beneficios de dietas ricas en grasas saludables de alimentos como los frutos secos, el aceite de oliva y el pescado. En definitiva, es más importante considerar la fuente de las grasas y no solo la cantidad total.