Esta es la ciudad con mayor contaminación del mundo, según National Geographic

La contaminación del aire representa actualmente el mayor riesgo ambiental para la salud humana, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Sus diminutas partículas penetran en el cuerpo, llegando a los pulmones y el torrente sanguíneo, lo que desencadena asma, enfermedades respiratorias crónicas e incluso accidentes cerebrovasculares. Este tipo de polución se responsabiliza de unas 6.5 millones de muertes prematuras en todo el mundo. Además, la ONU advierte que, sin una intervención agresiva, el número de muertes por contaminación del aire en espacios abiertos podría aumentar más del 50 % antes de 2050.
Este escenario global de deterioro ambiental también agrava los efectos del cambio climático, provoca pérdidas económicas y reduce la productividad agrícola. Ante esta realidad, la Asamblea General de la ONU designó el 7 de septiembre como el Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul. En este contexto, la organización suiza IQAir, especialista en tecnología contra la contaminación, publica anualmente un Reporte Anual sobre la Calidad del Aire, el cual presenta datos sobre la calidad del aire en relación con las partículas PM2.5, consideradas la mayor amenaza para la salud. El área metropolitana con peor calidad del aire no se ubica en América Latina.
¿Cuales son las ciudades del mundo con mayor contaminación atmosférica?
El reporte de IQAir para 2024 revela que Byrnihat (India) se convierte en el área metropolitana más contaminada del mundo. Esta ciudad registró una concentración media anual de PM2.5 de 128.2 microgramos por metro cúbico (µg/m³), un valor que supera significativamente la directriz anual de 5 µg/m3 establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Asia concentra la mayor cantidad de ciudades gravemente impactadas, con cinco de los diez países más contaminados y nueve de las diez ciudades con peor calidad atmosférica a nivel global localizadas en esta región. India, en particular, aloja seis de las diez ciudades con mayor contaminación atmosférica en el planeta.
La capital de India, Nueva Delhi, mantuvo niveles de contaminación constantemente elevados en 2024, con una media anual de 91.6 µg/m³, una cifra casi idéntica a los 92.7 µg/m³ registrados en 2023. El análisis del reporte también indica que casi un tercio de las ciudades del mundo registraron concentraciones anuales de PM2.5 que exceden diez veces las directrices de la OMS. Otras ciudades con alta contaminación global incluyen Delhi (India), Karagandá (Kazajistán), Mullanpur (India), Lahore (Pakistán), Faridabad (India), Dera Ismail Khan (Pakistán), Yamena (Chad) y Loni (India).
Situación en Latinoamérica y fuentes de contaminación regional
En contraste con las ciudades más contaminadas, solo 12 países, regiones y territorios a nivel mundial registraron concentraciones de PM2.5 por debajo del valor guía anual de 5 µg/m³ de la OMS en 2024. La mayoría de estos lugares limpios se encuentran en América Latina y el Caribe o en la región de Oceanía. Mayagüez (Puerto Rico) emerge como el área metropolitana más limpia de 2024, con una concentración media anual de PM2.5 de apenas 1.1 µg/m3.
Siete países y territorios en Latinoamérica y el Caribe registraron concentraciones de PM2.5 inferiores al valor recomendado por la OMS. Estos incluyen Granada, Barbados, Montserrat, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, las Bahamas y las Bermudas. En cuanto a las fuentes de contaminación atmosférica en la región latinoamericana, el reporte de IQAir destaca la deforestación, los incendios, las emisiones de los vehículos y la polución derivada de las industrias extractivas como los principales factores.