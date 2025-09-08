Esta es la ciudad con mayor contaminación del mundo, según National Geographic

Este escenario global de deterioro ambiental también agrava los efectos del cambio climático, provoca pérdidas económicas y reduce la productividad agrícola. Ante esta realidad, la Asamblea General de la ONU designó el 7 de septiembre como el Día Internacional del Aire Limpio por un cielo azul. En este contexto, la organización suiza IQAir, especialista en tecnología contra la contaminación, publica anualmente un Reporte Anual sobre la Calidad del Aire, el cual presenta datos sobre la calidad del aire en relación con las partículas PM2.5, consideradas la mayor amenaza para la salud. El área metropolitana con peor calidad del aire no se ubica en América Latina.