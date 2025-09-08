Secciones
DeportesFútbol

FIFA confirmó el inicio de la venta de entradas para el Mundial 2026: precios, fases y requisitos

La primera etapa de venta comenzó el 10 de septiembre con una preventa exclusiva para clientes Visa.

FIFA confirmó el inicio de la venta de entradas para el Mundial 2026: precios, fases y requisitos
Hace 39 Min

La FIFA confirmó los detalles del proceso de venta de entradas para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La expectativa ya se trasladó a los fanáticos de todo el planeta, que comienzan a planificar su viaje a la cita máxima del fútbol.

La primera fase de venta comenzará el 10 de septiembre, con una preventa exclusiva para quienes poseen tarjeta Visa. Este período se extenderá hasta el 19 de septiembre.

El sistema estará dividido en etapas que incluirán sorteos, paquetes y diferentes precios. En un comienzo, los hinchas no sabrán qué equipos jugarán en cada sede, salvo los anfitriones.

Tipos de entradas y precios

La FIFA, presidida por Gianni Infantino, dispuso tres modalidades de tickets: partidos individuales, paquetes por sede y paquetes por equipo.

Los valores parten desde U$S 60 para la fase de grupos. En contraste, la final podrá llegar a tener un costo hasta U$S 6.730, más de cuatro veces el precio inicial de la definición en Qatar 2022. Además, se aplicará un sistema de precios dinámicos: los montos podrán aumentar según la demanda.

Los asientos estarán divididos en categorías, aunque no se podrá elegir el lugar exacto hasta días antes del partido. Esto responde a medidas antifraude implementadas por el ente organizador.

Fases de venta adicionales

Luego de la preventa Visa, habrá otras instancias para adquirir tickets:

  • 27 de octubre: inicio de la fase abierta a todo público.
  • Después del 5 de diciembre: sorteo con los partidos ya definidos.
  • Marzo de 2026: fase de “último minuto”.

Reventa y hospitalidad

La FIFA contará con su propia plataforma oficial de reventa, que permitirá transacciones sin límites de precio para la mayoría de los países.

Además, los paquetes de hospitalidad ya están disponibles y alcanzan valores de miles de dólares. También podrían habilitarse cupos por federación o país en fases futuras. A su vez, sigue vigente el programa de voluntariado que permite participar del torneo sin pagar entrada.

Requisitos para los viajeros

Para los hinchas de Argentina y de otros países, la FIFA aclaró que la entrada no garantiza el ingreso a Estados Unidos o Canadá: será indispensable contar con el pasaporte vigente y cumplir con los requisitos migratorios de cada nación. Hasta el momento, no se anunciaron beneficios especiales para los seguidores de países participantes.

El camino hacia el Mundial 2026 ya comenzó. La ilusión de millones de fanáticos se mide en dólares, fechas y fases de venta, pero el sueño de estar en la Copa más grande de la historia está oficialmente en marcha.

Temas Estados Unidos de AméricaCanadáFédération Internationale de Football AssociationMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Con dos goles de Messi y uno de Lautaro Martínez, Argentina venció 3 a 0 a Venezuela

Con dos goles de Messi y uno de Lautaro Martínez, Argentina venció 3 a 0 a Venezuela

Lo más popular
El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires
1

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei
2

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza
3

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes
4

Un siglo de memorias: la familia Bulacio logró reunir a más de 200 de sus integrantes

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”
5

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?
6

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?

Más Noticias
Franco Colapinto sufrió un malestar físico en Monza y encendió la alarma en la conferencia de prensa

Franco Colapinto sufrió un malestar físico en Monza y encendió la alarma en la conferencia de prensa

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

Guillermo Francos, tras la derrota en las urnas: “Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente”

La manager de Franco Colapinto dejó una sugerente frase sobre su futuro en la Fórmula 1

La manager de Franco Colapinto dejó una sugerente frase sobre su futuro en la Fórmula 1

Agenda de TV de hoy: Copa Argentina, Eliminatorias Europeas y el cierre de la fecha 30 de la Primera Nacional

Agenda de TV de hoy: Copa Argentina, Eliminatorias Europeas y el cierre de la fecha 30 de la Primera Nacional

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

El PJ sacudió el tablero y le propinó una contundente derrota a Milei en la provincia de Buenos Aires

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Referentes tucumanos del PJ hablaron de contundencia, fuerza y hasta de paliza

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

Derrota de LLA en provincia de Buenos Aires: un resultado que desafía la muñeca política de Milei

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?

¿Por qué no se termina el problema de la basura en la capital?

Comentarios