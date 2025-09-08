FIFA confirmó el inicio de la venta de entradas para el Mundial 2026: precios, fases y requisitos

La FIFA confirmó los detalles del proceso de venta de entradas para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La expectativa ya se trasladó a los fanáticos de todo el planeta, que comienzan a planificar su viaje a la cita máxima del fútbol.
La primera fase de venta comenzará el 10 de septiembre, con una preventa exclusiva para quienes poseen tarjeta Visa. Este período se extenderá hasta el 19 de septiembre.
El sistema estará dividido en etapas que incluirán sorteos, paquetes y diferentes precios. En un comienzo, los hinchas no sabrán qué equipos jugarán en cada sede, salvo los anfitriones.
Tipos de entradas y precios
La FIFA, presidida por Gianni Infantino, dispuso tres modalidades de tickets: partidos individuales, paquetes por sede y paquetes por equipo.
Los valores parten desde U$S 60 para la fase de grupos. En contraste, la final podrá llegar a tener un costo hasta U$S 6.730, más de cuatro veces el precio inicial de la definición en Qatar 2022. Además, se aplicará un sistema de precios dinámicos: los montos podrán aumentar según la demanda.
Los asientos estarán divididos en categorías, aunque no se podrá elegir el lugar exacto hasta días antes del partido. Esto responde a medidas antifraude implementadas por el ente organizador.
Fases de venta adicionales
Luego de la preventa Visa, habrá otras instancias para adquirir tickets:
- 27 de octubre: inicio de la fase abierta a todo público.
- Después del 5 de diciembre: sorteo con los partidos ya definidos.
- Marzo de 2026: fase de “último minuto”.
Reventa y hospitalidad
La FIFA contará con su propia plataforma oficial de reventa, que permitirá transacciones sin límites de precio para la mayoría de los países.
Además, los paquetes de hospitalidad ya están disponibles y alcanzan valores de miles de dólares. También podrían habilitarse cupos por federación o país en fases futuras. A su vez, sigue vigente el programa de voluntariado que permite participar del torneo sin pagar entrada.
Requisitos para los viajeros
Para los hinchas de Argentina y de otros países, la FIFA aclaró que la entrada no garantiza el ingreso a Estados Unidos o Canadá: será indispensable contar con el pasaporte vigente y cumplir con los requisitos migratorios de cada nación. Hasta el momento, no se anunciaron beneficios especiales para los seguidores de países participantes.
El camino hacia el Mundial 2026 ya comenzó. La ilusión de millones de fanáticos se mide en dólares, fechas y fases de venta, pero el sueño de estar en la Copa más grande de la historia está oficialmente en marcha.