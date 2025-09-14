Chau anteojos: ¿Cuánto costarán las gotas que prometen corregir la presbicia?

En diálogo con AM 750, el director de Asuntos Médicos de Laboratorio Elea, Matías Deprati, subrayó la importancia de esta innovación: “Hace aproximadamente cuatro años se hizo una encuesta en más de 1.000 personas después de los 45-50 años y contestaban que la condición que más les afectaba a la calidad de vida, vinculadas al paso del tiempo, era la presbicia, superando incluso a la artrosis o al ojo seco”.