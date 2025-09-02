Cuándo cobro: el calendario de pago de septiembre para jubilados y pensionados

El Gobierno nacional anunció un aumento porcentual para las jubilaciones y pensiones de septiembre. Este mes los beneficiarios de Anses recibirán un 1.9% más en sus haberes. La suba está dada por el índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de julio, siguiendo la actualización con dos meses de rezago.
El pago de las jubilaciones mínimas de este mes quedará en $320.277,17 y el haber máximo llegará a $2.155.162,17. También se anunció que las bases imponibles mínima y máxima serán de $107.869,29 y de $3.505.701,35, respectivamente. Los beneficiarios recibirán sus mensualidades a partir de la semana próxima.
Por otra parte, la resolución 297/2025 estableció un incremento del 1.9% para los rangos de ingresos del grupo familiar para percibir asignaciones. La Asignación por Hijos será de $57.549 para quienes perciban hasta $891.041; de $38.818 para quienes tengan ingresos entre $891.041,01 y $1.306.800; de $23.478 para ingresos entre $1.306.800,01 y $1.508.746 y de $12.112 para ingresos entre $1.508.746,01 y $4.718.516.
Cuándo cobro en septiembre: jubilaciones y pensiones
Jubilaciones y pensiones con haber mínimo
- Documentos terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- Documentos terminados en 1: martes 9 de septiembre
- Documentos terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- Documentos terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- Documentos terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- Documentos terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- Documentos terminados en 6: martes 16 de septiembre
- Documentos terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- Documentos terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- Documentos terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo
- Documentos terminados en 0 y 1: lunes 22 de septiembre
- Documentos terminados en 2 y 3: martes 23 de septiembre
- Documentos terminados en 4 y 5: miércoles 24 de septiembre
- Documentos terminados en 6 y 7: jueves 25 de septiembre
- Documentos terminados en 8 y 9: viernes 26 de septiembre
Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo
- Documentos terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- Documentos terminados en 1: martes 9 de septiembre
- Documentos terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- Documentos terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- Documentos terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- Documentos terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- Documentos terminados en 6: martes 16 de septiembre
- Documentos terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- Documentos terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- Documentos terminados en 9: viernes 19 de septiembre
Asignación por embarazo
- Documentos terminados en 0: lunes 8 de septiembre
- Documentos terminados en 1: martes 9 de septiembre
- Documentos terminados en 2: miércoles 10 de septiembre
- Documentos terminados en 3: jueves 11 de septiembre
- Documentos terminados en 4: viernes 12 de septiembre
- Documentos terminados en 5: lunes 15 de septiembre
- Documentos terminados en 6: martes 16 de septiembre
- Documentos terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- Documentos terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- Documentos terminados en 9: viernes 19 de septiembre