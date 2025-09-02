Cuándo cobro: el calendario de pago de septiembre para jubilados y pensionados

Por otra parte, la resolución 297/2025 estableció un incremento del 1.9% para los rangos de ingresos del grupo familiar para percibir asignaciones. La Asignación por Hijos será de $57.549 para quienes perciban hasta $891.041; de $38.818 para quienes tengan ingresos entre $891.041,01 y $1.306.800; de $23.478 para ingresos entre $1.306.800,01 y $1.508.746 y de $12.112 para ingresos entre $1.508.746,01 y $4.718.516.