Cuándo cobro Anses: el calendario completo de septiembre 2025

Jubilaciones, pensiones, asignaciones y demás prestaciones sociales que administra el organismo.

ANSES. ANSES.
Hace 1 Hs

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó el calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2025, donde se detallan todas las fechas de cobro de las jubilaciones, pensiones, asignaciones y demás prestaciones sociales que administra el organismo.

Durante este mes, los beneficiarios perciben un aumento del 1,90%, en línea con la inflación de julio. El ajuste se aplica sobre todas las prestaciones, incluyendo la AUH, AUE, Asignaciones Familiares, PNC, Asignaciones de Pago Único y el Seguro por Desempleo.

Calendario de pagos Anses septiembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 12 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 19 de septiembre


Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo


DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 12 de septiembre

DNI terminados en 3: 15 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 19 de septiembre

DNI terminados en 8: 22 de septiembre

DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación Universal por Embarazo (AUE)

DNI terminados en 0: 10 de septiembre

DNI terminados en 1: 11 de septiembre

DNI terminados en 2: 12 de septiembre

DNI terminados en 3: 15 de septiembre

DNI terminados en 4: 16 de septiembre

DNI terminados en 5: 17 de septiembre

DNI terminados en 6: 18 de septiembre

DNI terminados en 7: 19 de septiembre

DNI terminados en 8: 22 de septiembre

DNI terminados en 9: 23 de septiembre

Asignación por Prenatal y Maternidad

DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)

Todas las terminaciones de DNI: del 9 de septiembre al 10 de octubre

Pensiones No Contributivas (PNC)

DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre

Asignaciones Familiares de PNC

Todas las terminaciones de DNI: del 8 de septiembre al 10 de octubre

Prestación por Desempleo

DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 23 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 24 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 25 de septiembre

¿Cómo consultar cuándo cobro en Anses?

Los beneficiarios pueden verificar la fecha y el lugar de cobro desde la página oficial del organismo. Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:

Ingresar al sitio de Anses

Completar el formulario con número de beneficio o CUIL.

Hacer clic en “Consulta”.

El sistema informará la fecha exacta y el lugar de cobro correspondiente según el calendario vigente.

