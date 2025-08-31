Cuándo cobro Anses: el calendario completo de septiembre 2025

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó el calendario de pagos correspondiente a septiembre de 2025, donde se detallan todas las fechas de cobro de las jubilaciones, pensiones, asignaciones y demás prestaciones sociales que administra el organismo.
Durante este mes, los beneficiarios perciben un aumento del 1,90%, en línea con la inflación de julio. El ajuste se aplica sobre todas las prestaciones, incluyendo la AUH, AUE, Asignaciones Familiares, PNC, Asignaciones de Pago Único y el Seguro por Desempleo.
Calendario de pagos Anses septiembre 2025
Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo
DNI terminados en 0: 8 de septiembre
DNI terminados en 1: 9 de septiembre
DNI terminados en 2: 10 de septiembre
DNI terminados en 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4: 12 de septiembre
DNI terminados en 5: 15 de septiembre
DNI terminados en 6: 16 de septiembre
DNI terminados en 7: 17 de septiembre
DNI terminados en 8: 18 de septiembre
DNI terminados en 9: 19 de septiembre
Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo
DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 26 de septiembre
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
DNI terminados en 0: 10 de septiembre
DNI terminados en 1: 11 de septiembre
DNI terminados en 2: 12 de septiembre
DNI terminados en 3: 15 de septiembre
DNI terminados en 4: 16 de septiembre
DNI terminados en 5: 17 de septiembre
DNI terminados en 6: 18 de septiembre
DNI terminados en 7: 19 de septiembre
DNI terminados en 8: 22 de septiembre
DNI terminados en 9: 23 de septiembre
Asignación Universal por Embarazo (AUE)
DNI terminados en 0: 10 de septiembre
DNI terminados en 1: 11 de septiembre
DNI terminados en 2: 12 de septiembre
DNI terminados en 3: 15 de septiembre
DNI terminados en 4: 16 de septiembre
DNI terminados en 5: 17 de septiembre
DNI terminados en 6: 18 de septiembre
DNI terminados en 7: 19 de septiembre
DNI terminados en 8: 22 de septiembre
DNI terminados en 9: 23 de septiembre
Asignación por Prenatal y Maternidad
DNI terminados en 0 y 1: 10 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 11 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 12 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 16 de septiembre
Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción)
Todas las terminaciones de DNI: del 9 de septiembre al 10 de octubre
Pensiones No Contributivas (PNC)
DNI terminados en 0 y 1: 8 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 9 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 10 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 11 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 12 de septiembre
Asignaciones Familiares de PNC
Todas las terminaciones de DNI: del 8 de septiembre al 10 de octubre
Prestación por Desempleo
DNI terminados en 0 y 1: 19 de septiembre
DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre
DNI terminados en 4 y 5: 23 de septiembre
DNI terminados en 6 y 7: 24 de septiembre
DNI terminados en 8 y 9: 25 de septiembre
¿Cómo consultar cuándo cobro en Anses?
Los beneficiarios pueden verificar la fecha y el lugar de cobro desde la página oficial del organismo. Para hacerlo, se deben seguir estos pasos:
Ingresar al sitio de Anses
Completar el formulario con número de beneficio o CUIL.
Hacer clic en “Consulta”.
El sistema informará la fecha exacta y el lugar de cobro correspondiente según el calendario vigente.