Ricardo Arjona se presentará en el Movistar Arena: cuál es el precio de las entradas

Precio de las entradas para ver a Arjona en el Movistar Arena

Los shows de Arjona están programados para el fin de semana del viernes 1 y sábado 2 de mayo de 2026. Hasta ahora, no se agregaron más shows en otras provincias, como sí sucedió con la gira anterior. Aunque apenas lleva minutos la habilitación de la preventa, los usuarios de las redes sociales ya reaccionaron asombrados por los valores de las entradas.