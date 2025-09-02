Secciones
Ricardo Arjona se presentará en el Movistar Arena: cuál es el precio de las entradas

La venta general iniciará una vez que se acabe la preventa que empezó a las 10 de la mañana.

Ricardo Arjona, el ídolo guatemalteco, ya tiene una fecha para regresar a Argentina. Ricardo Arjona, el ídolo guatemalteco, ya tiene una fecha para regresar a Argentina.
Hace 3 Hs

Dos años después de sus últimos shows, Ricardo Arjona anunció su reencuentro con los argentinos. Pero no será sino hasta el año que viene que el público local podrá ver en vivo al cantante de “Historia de taxi”. La cita está pactada para el 2026 en el Movistar Arena de Buenos Aires.

Una de las últimas veces que Arjona pactó presentaciones en Argentina, los shows no llegaron a buen puerto. El artista guatemalteco llegó a dar dos presentaciones a principios del 2023, pero debió suspender hasta noviembre otros dos shows que tenía programados para septiembre de ese mismo año por problemas de columna.

Ahora, completamente tratado por sus problemas de espalda y con un disco recientemente estrenado –”Seco”–, Arjona regresará al país para presentar su gira “Lo que el ‘Seco’ no dijo”. La preventa empezó esta mañana a las 10 para clientes Santander Amex y la venta general iniciará en cuanto la etapa anterior agote stock.

Precio de las entradas para ver a Arjona en el Movistar Arena

Los shows de Arjona están programados para el fin de semana del viernes 1 y sábado 2 de mayo de 2026. Hasta ahora, no se agregaron más shows en otras provincias, como sí sucedió con la gira anterior. Aunque apenas lleva minutos la habilitación de la preventa, los usuarios de las redes sociales ya reaccionaron asombrados por los valores de las entradas.

Los tickets tienen costos que arrancan desde los $100.000 más recargos por servicios, según la ubicación. Solamente pueden adquirirse mediante la página web del Movistar Arena. Las entradas para las Plateas altas cuestan entre $115.000 a $143.750; las plateas bajas, entre $172.500 hasta $241.500 y Campo sentado entre $287.500 y $345.000. Ninguno de estos precios incluye los costos de servicio de la plataforma.

Quienes quieren adquirir las entradas empezaron a hacer la “fila virtual” hace horas. Quienes ingresaron después de las 10 de la mañana, en cambio, se dieron con una espera de miles y miles de personas intentando ingresar.

Además, por precios diferenciales, se ofrecen paquetes VIP con servicios diferenciales para quienes puedan pagarlos. El Vip Access Package incluye un ticket premium a elección, merchandising oficial de edición limitada, acceso sin fila, bienvenida premium y 90 días de membresía a Mundo Arjona. El Vip Lounge Package tiene todo lo anterior, sumado al acceso exclusivo al lounge vip.

