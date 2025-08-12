 La productora que grabó el videoclip de Katy Perry en Formentera deberá pagar una multa de más de 6.000 euros
La productora que grabó el videoclip de Katy Perry en Formentera deberá pagar una multa de más de 6.000 euros

El Govern balear sancionó a la empresa responsable de “Lifetimes” por filmar en el Parque Natural de Ses Salines sin autorización.

Hace 2 Hs

El Govern balear ha impuesto una multa de 6.001 euros a la productora encargada de grabar el videoclip Lifetimes, de la cantante estadounidense Katy Perry, por rodar sin permiso en una zona protegida del Parque Natural de Ses Salines, en Formentera, a finales de julio de 2024.

Según informó Diario de Ibiza y confirmó Europa Press, la sanción se considera una infracción “grave”, aunque no se aplicaron agravantes al no detectarse daños ambientales. El rodaje se realizó sin la autorización de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y accedió a una zona de exclusión de s’Espalmador, donde el paso está prohibido.

La investigación comenzó el verano pasado, tras comprobar que la productora no había solicitado el permiso correspondiente. El artículo 65 del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) establece que cualquier filmación en el parque requiere autorización expresa de la Conselleria competente en materia de medio ambiente, sin perjuicio de otras licencias.

Por su parte, el sello discográfico de la artista, Capitol Records, defendió que la productora local aseguró haber obtenido “una aprobación verbal” para rodar en las dunas protegidas. “Cumplimos con todas las regulaciones asociadas con la filmación en esta área y tenemos el máximo respeto por esta ubicación y los funcionarios encargados de protegerla”, afirmó un portavoz.

La empresa responsable abonó la multa en febrero de 2025, aunque la información se ha hecho pública seis meses después. Con ello, se cierra un episodio que ha reavivado el debate sobre la protección de espacios naturales en las Islas Baleares frente a producciones audiovisuales internacionales.

