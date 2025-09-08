"¿Dónde dejé mis llaves?": con este sencillo truco, tu celular puede ayudarte a encontrar lo que perdiste

Crear una nota de repositorio

Desde Applesfera compartieron cómo ejecutar esta sencilla herramienta. El primer paso podría ser el más extenso y es crear, en las notas de iPhone, un detalle de las ubicaciones de cada cosa en nuestro hogar. Por ejemplo, podés generar una sección llamada "Dormitorio" y en la cual tengas varios apartados para enumerar lo que tenés en cada cajón. La nota se debe escribir en la app nativa 'Notas' de Apple y el título debe ser la localización del objeto, como "Cajones y armarios".