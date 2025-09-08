"¿Dónde dejé mis llaves?": con este sencillo truco, tu celular puede ayudarte a encontrar lo que perdiste

El Bluetooth no es la única herramienta que puede ayudar a encontrar un objeto perdido. Incluso podemos hallar artículos de índole analógico sin ningún tipo de conexión inalámbrica. Con un sencillo truco en nuestro celular podemos reducir la desesperación de no hallar lo que necesitamos con urgencia.
Tu cargador del celular o esos papeles que necesitás pueden estar en ese cajón o ese estante que pocas veces recordás porque otras tareas ocupan tu cabeza. Pero tu celular puede ser un aliado en estos casos a través de la herramienta Atajos que permite recordar el lugar de guardado de cada cosa en nuestro hogar.
Esta funcionalidad está solo disponible para iPhone. A través de los Atajos es posible introducir cuál es el objeto que queremos buscar y mediante una conexión con Chat - GPT podemos identificar el punto donde se encuentra. Aunque el proceso en primer lugar puede ser algo tedioso, pronto veremos las ventajas en nuestro día a día.
Crear una nota de repositorio
Desde Applesfera compartieron cómo ejecutar esta sencilla herramienta. El primer paso podría ser el más extenso y es crear, en las notas de iPhone, un detalle de las ubicaciones de cada cosa en nuestro hogar. Por ejemplo, podés generar una sección llamada "Dormitorio" y en la cual tengas varios apartados para enumerar lo que tenés en cada cajón. La nota se debe escribir en la app nativa 'Notas' de Apple y el título debe ser la localización del objeto, como "Cajones y armarios".
Aunque esta indicación parezca un poco tediosa, y lo sea, es merecedora de llevarse a cabo, ya que el resultado final permite hasta los más organizados recordar fácilmente dónde guarda cada cosa. Desde Applesfera indicaron que en una tarde de domingo, esta tarea tomó unos 30-40 minutos.
Conexión con ChatGPT para encontrar
La búsqueda de información pasa por ChatGPT, dado que en el atajo se conecta con esta IA, la cual recibirá la instrucción de buscar el objeto en la nota y decirte dónde está. Por eso es importante que tengas descargada la app ChatGPT y hayas iniciado sesión (y sí, funciona incluso si eres usuario gratuito).
El paso siguiente es descaragar el atajo a tarvés del vínculo proporcionaod por el sitio especializado: https://www.icloud.com/shortcuts/f4d08d6dccf8435cb107e6aa5347fc05. Que la nota se llame "Cajones y armarios" no es técnicamente obligatorio, aunque es así como está configurado el atajo para que funcione. Si prefieres ponerle otro nombre, podrás hacerlo, pero asegúrate de editar entonces el atajo y poner ese nombre en el apartado correspondiente.
Buscá lo que necesitás
Una vez instalado, podrás ejecutar el atajo de varias formas: desde la propia app Atajos, desde un widget o pidiéndole a Siri que ejecute el atajo "¿Dónde están mis cosas?". En cualquiera de esos casos, lo primero que te aparecerá es un cuadro de texto, en el cual deberás escribir lo que estás buscando y esperar para obtener una respuesta.