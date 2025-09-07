Secciones
SociedadEstilo de vida

Tres días sin celular benefician al cerebro y mejoran la calidad de vida, según un estudio

Una investigación alemana comprobó que reducir el uso del smartphone a lo mínimo esencial reorganiza las conexiones neuronales, potencia la concentración y ayuda a regular mejor las emociones.

PEXELS PEXELS
Hace 2 Hs

Alejarse del celular, aunque sea por poco tiempo, puede ser más saludable de lo que imaginamos. Un estudio conjunto de las universidades de Heidelberg y Colonia reveló que restringir el uso del dispositivo únicamente a llamadas básicas durante tres días genera un verdadero “reinicio cerebral”, con efectos positivos en la atención, la productividad y la estabilidad emocional.

La investigación se llevó adelante con 25 jóvenes de entre 18 y 30 años, quienes debieron limitar sus teléfonos a tareas laborales y llamadas, dejando de lado redes sociales y aplicaciones de entretenimiento. Antes y después de esas 72 horas de desconexión, los participantes fueron sometidos a pruebas psicológicas y a resonancias magnéticas mientras se les mostraban estímulos vinculados al uso del celular.

Los especialistas comprobaron que, tras el período de pausa digital, se reorganizaron ciertas conexiones neuronales, favoreciendo la concentración y una mejor regulación emocional. Según los investigadores, el uso intensivo de smartphones activa circuitos cerebrales relacionados con la dopamina y la serotonina, neurotransmisores asociados a la adicción. Por eso, reducir su influencia ayuda a prevenir problemas de dependencia y trastornos emocionales, sobre todo en los más jóvenes.

Este hallazgo se suma a advertencias previas: en 2023, Oxford University Press introdujo el término brain rot para describir el deterioro cerebral asociado al uso excesivo de pantallas.

Más allá del cerebro: beneficios cotidianos

El descanso del celular también mostró impactos prácticos. Quienes participaron experimentaron:

- Menos interrupciones: lograron completar tareas con mayor eficiencia y concentración.

- Reconexión con lo offline: leer, caminar, cocinar o practicar deportes ganaron espacio frente a la rutina digital.

- Más creatividad: la mente procesó ideas sin estímulos constantes de notificaciones.

- Vínculos más profundos: al priorizar el cara a cara, las relaciones se volvieron más significativas.

- Mejor gestión del tiempo libre: se eligieron actividades que aportan bienestar real.

Una pausa necesaria

Los investigadores remarcan que incluso una desconexión breve puede marcar la diferencia: menos de una semana sin redes y notificaciones es suficiente para recuperar el foco, reducir la sobrecarga de estímulos y mejorar la calidad de vida.

En tiempos de hiperconexión, la receta parece simple: dejar el celular de lado, aunque sea por tres días, puede ser la clave para un cerebro más sano y una rutina más equilibrada.

Temas Digital
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene
1

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición
2

El peronismo apunta los cañones a los tres municipios de la oposición

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”
3

Elecciones en Buenos Aires: La Libertad Avanza apuesta a un “empate técnico”

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina
4

A 95 años del comienzo de la decadencia argentina

Ver nieve y sentir frío en el Brasil que los argentinos invaden por la playa y el sol
5

Ver nieve y sentir frío en el Brasil que los argentinos invaden por la playa y el sol

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas
6

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

Más Noticias
Recuerdos fotográficos: 1978. Borges pasea por San Javier

Recuerdos fotográficos: 1978. Borges pasea por San Javier

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

Pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si el tuyo tiene errores y qué debés hacer

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

El tiempo en Tucumán: el invierno tiene sus horas contadas y se viene una semana con temperaturas cálidas

Cuáles son las mejores horas para desayunar y cenar, según la ciencia

Cuáles son las mejores horas para desayunar y cenar, según la ciencia

Carlo Acutis, el “influencer de Dios”, ya es santo: el Vaticano canonizó al primer milenial

Carlo Acutis, el “influencer de Dios”, ya es santo: el Vaticano canonizó al primer milenial

Estudiante de excelencia: el albañil que no duerme por su sueño de ser arquitecto

Estudiante de excelencia: el albañil que no duerme por su sueño de ser arquitecto

Otra fachada está lista y la Iglesia San Francisco luce cada vez mejor

Otra fachada está lista y la Iglesia San Francisco luce cada vez mejor

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

Tendencias primavera-verano 2026: lo que se viene

Comentarios