Tres días sin celular benefician al cerebro y mejoran la calidad de vida, según un estudio

Los especialistas comprobaron que, tras el período de pausa digital, se reorganizaron ciertas conexiones neuronales, favoreciendo la concentración y una mejor regulación emocional. Según los investigadores, el uso intensivo de smartphones activa circuitos cerebrales relacionados con la dopamina y la serotonina, neurotransmisores asociados a la adicción. Por eso, reducir su influencia ayuda a prevenir problemas de dependencia y trastornos emocionales, sobre todo en los más jóvenes.