Tres días sin celular benefician al cerebro y mejoran la calidad de vida, según un estudio

Alejarse del celular, aunque sea por poco tiempo, puede ser más saludable de lo que imaginamos. Un estudio conjunto de las universidades de Heidelberg y Colonia reveló que restringir el uso del dispositivo únicamente a llamadas básicas durante tres días genera un verdadero “reinicio cerebral”, con efectos positivos en la atención, la productividad y la estabilidad emocional.
La investigación se llevó adelante con 25 jóvenes de entre 18 y 30 años, quienes debieron limitar sus teléfonos a tareas laborales y llamadas, dejando de lado redes sociales y aplicaciones de entretenimiento. Antes y después de esas 72 horas de desconexión, los participantes fueron sometidos a pruebas psicológicas y a resonancias magnéticas mientras se les mostraban estímulos vinculados al uso del celular.
Los especialistas comprobaron que, tras el período de pausa digital, se reorganizaron ciertas conexiones neuronales, favoreciendo la concentración y una mejor regulación emocional. Según los investigadores, el uso intensivo de smartphones activa circuitos cerebrales relacionados con la dopamina y la serotonina, neurotransmisores asociados a la adicción. Por eso, reducir su influencia ayuda a prevenir problemas de dependencia y trastornos emocionales, sobre todo en los más jóvenes.
Este hallazgo se suma a advertencias previas: en 2023, Oxford University Press introdujo el término brain rot para describir el deterioro cerebral asociado al uso excesivo de pantallas.
Más allá del cerebro: beneficios cotidianos
El descanso del celular también mostró impactos prácticos. Quienes participaron experimentaron:
- Menos interrupciones: lograron completar tareas con mayor eficiencia y concentración.
- Reconexión con lo offline: leer, caminar, cocinar o practicar deportes ganaron espacio frente a la rutina digital.
- Más creatividad: la mente procesó ideas sin estímulos constantes de notificaciones.
- Vínculos más profundos: al priorizar el cara a cara, las relaciones se volvieron más significativas.
- Mejor gestión del tiempo libre: se eligieron actividades que aportan bienestar real.
Una pausa necesaria
Los investigadores remarcan que incluso una desconexión breve puede marcar la diferencia: menos de una semana sin redes y notificaciones es suficiente para recuperar el foco, reducir la sobrecarga de estímulos y mejorar la calidad de vida.
En tiempos de hiperconexión, la receta parece simple: dejar el celular de lado, aunque sea por tres días, puede ser la clave para un cerebro más sano y una rutina más equilibrada.