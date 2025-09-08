Escuchá las cinco claves de la semana: lo que dejaron las elecciones en Buenos Aires, una semana cálida y el último partido de Argentina en las Eliminatorias

Reacción post-electoral: incertidumbre económica por la derrota del gobierno en las elecciones bonaerenses

Tras los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires, se generó temor por un posible "lunes negro" y la reacción del mercado. Algunos analistas sugieren que la derrota electoral de La Libertad Avanza podría estar ligada a medidas recientes del Ministerio de Economía para contener el dólar a costa de un enfriamiento económico. El Ministro Luis Caputo, a pesar de sus previas declaraciones, reafirmó a través de la red "X" que "nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario". La votación en el principal distrito electoral reflejó el "malhumor de un ajuste que no termina". El Gobierno nacional, por su parte, no pondrá en juego el ancla fiscal, su herramienta económica más fuerte. La incertidumbre del mercado radica en si se dejará ir el tipo de cambio o se seguirá sosteniendo, con proyecciones de que el dólar podría alcanzar los $1.470 en un escenario adverso a Milei.