Escuchá las cinco claves de la semana: lo que dejaron las elecciones en Buenos Aires, una semana cálida y el último partido de Argentina en las Eliminatorias

Un resumen de las noticias más importantes: la reacción de los mercados por las elecciones bonaerenses, cómo viene el clima y el último partido por las eliminatorias. Además todo listo para el Norte Rock.
El clima en Tucumán: una semana cálida con mañanas frescas
La semana en Tucumán arranca con un pronóstico de tiempo mayormente soleado y temperaturas primaverales que podrían alcanzar hasta los 30 °C. Sin embargo, las mañanas se mantendrán frescas, haciendo que sea común llevar un abrigo. Para el lunes, se esperaban 23 °C como máxima, con una mínima de 6.7 °C y una sensación térmica de 5 °C. El cielo comenzó algo nublado con un 77% de humedad y vientos leves del sudoeste. Hacia el mediodía, se pronosticaban 20 °C con una humedad cercana al 40% y vientos suaves del sector sur. La temperatura máxima de 23 °C se esperaba para la tarde.
Reacción post-electoral: incertidumbre económica por la derrota del gobierno en las elecciones bonaerenses
Tras los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires, se generó temor por un posible "lunes negro" y la reacción del mercado. Algunos analistas sugieren que la derrota electoral de La Libertad Avanza podría estar ligada a medidas recientes del Ministerio de Economía para contener el dólar a costa de un enfriamiento económico. El Ministro Luis Caputo, a pesar de sus previas declaraciones, reafirmó a través de la red "X" que "nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario". La votación en el principal distrito electoral reflejó el "malhumor de un ajuste que no termina". El Gobierno nacional, por su parte, no pondrá en juego el ancla fiscal, su herramienta económica más fuerte. La incertidumbre del mercado radica en si se dejará ir el tipo de cambio o se seguirá sosteniendo, con proyecciones de que el dólar podría alcanzar los $1.470 en un escenario adverso a Milei.
Milei convocó una reunión de gabinete
El presidente Javier Milei convocó a una reunión de Gabinete para hoy, a las 9:30, en la Casa Rosada, tras el resultado adverso en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. El objetivo principal es analizar la estrategia de cara a las elecciones legislativas de octubre, con la asistencia de figuras clave como Karina Milei, Santiago Caputo y Martín Menem. En los comicios, el peronismo (Fuerza Patria) obtuvo una victoria contundente en Buenos Aires, mientras que La Libertad Avanza sufrió una derrota significativa, perdiendo más de 13 puntos porcentuales. A pesar del revés, Milei reafirmó que el rumbo económico no se modificará, sino que se "redoblará", manteniendo el equilibrio fiscal, el esquema cambiario y las políticas de desregulación.
Norte Rock 2025: entradas agotadas para la gran fiesta musical
A pocos días de su realización, el festival Norte Rock 2025 ya tiene el escenario casi listo en Yerba Buena. La cita es este sábado en el predio de avenida Perón y Bascary, con apertura de puertas a las 16:00. El evento contará con bandas nacionales de trayectoria como Babasónicos, Airbag y Silvestre y la Naranja, además de grupos tucumanos. El festival, en su cuarta edición consecutiva, ha alcanzado un gran nivel de convocatoria, posicionándose como un referente cultural regional. Las entradas se agotaron con anticipación, y la organización podría habilitar una tanda adicional, recomendando seguir las novedades en sus redes sociales oficiales.
Agenda Deportiva
La agenda deportiva de la semana incluye importantes encuentros:
● Viernes: Atlético (13°) visitará a Newell's (8°) a las 21:15 por la fecha 8 del Torneo Clausura.
● Domingo: San Martín (6°) recibirá a Atlanta (1°) en Ciudadela a las 20:00 por la fecha 31 del torneo Primera Nacional. El "santo" está obligado a ganar para mantener sus chances de jugar el Reducido.
● Martes: La Selección Argentina (1°) se enfrentará a Ecuador (4°) a las 20:00 en el estadio Monumental de Guayaquil. Este será el último partido de las Eliminatorias para el Mundial 2026, con ambos equipos ya clasificados. Se espera el regreso de Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister a la titularidad, mientras que Lionel Messi descansará.
