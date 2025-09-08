Secciones
"Me enamore": Santi Maratea confirmó que está en pareja y habló de su vínculo con Guillermina Valdés

Maratea recordó el sentido vínculo que tuvo con Guillermina Valdés y confesó todo sobre su nueva pareja.

Hace 1 Hs

Luego de la separación entre Marcelo Tinelli, la actriz y diseñadora de moda, Guillermina Valdés tuvo un fugaz pero sorpresivo romance con el conocido influencer, Santiago Maratea. Aunque pasó el tiempo, Maratea volvió a recordar el vínculo y cómo fue para él esa experiencia.

En el programa de La Noche de Mirtha (El Trece) se sinceró sobre la relación ante la pregunta de la conductora. Aclaró que no fueron novios, pero lo que compartieron fue importante para ambos, “Saliente… tuvimos un romance y me enamoré. Quién no. Es muy bonita, muy buena persona, tiene mucha sabiduría”, agregó Santiago, llenando de elogios a su ex pareja.

¿Qué dijo Santiago Maratea sobre su ex pareja y su nueva relación?

Minutos antes de la grabación del programa, el conductor había contado que en unos días se casaría su hermano, lo que motivó a La Chiqui a preguntarle: “¿Y vos no te casás? ¿Tenés novia?”. El influencer confeso estar con una nueva pareja, pero no tener planes de casamientos todavía.

Según contó, su nueva compañera "no es conocida" en la farandula ni los medios de comunicación. “No, pero decime. Yo no te pregunté si era conocida, te dije ‘¿cómo se llama?’. Me gusta saber los nombres”, siguió con la insistencia, como es usual en Legrand. Finalmente logró sacarle el nombre: "Belén", pudo confesar.

La palabra de Santiago Maratea sobre Guillermina Valdés

Santiago Maratea se refirió a Guillermina Valdés durante su paso por Ángel Responde (Bondi Live), donde aclaró entre risas que su breve romance con la modelo ya había quedado atrás. “No, ya está lo de Guillermina. Basta, chicos. Para siempre me lo van a preguntar. Dios…”, dijo divertido, dejando en claro que la relación no continuó.

El conductor recordó que Valdés había declarado que ambos mantenían un vínculo cordial y que aún conversaban de vez en cuando. Maratea coincidió con esa visión y destacó sus virtudes: “Ella es amorosa y picante. Lo peor de cortar con alguien es perder lo que te atrajo al principio. En el caso de Guille, me parece muy sabia y con una capacidad enorme para desdramatizar”.

