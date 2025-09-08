"Me enamore": Santi Maratea confirmó que está en pareja y habló de su vínculo con Guillermina Valdés

En el programa de La Noche de Mirtha (El Trece) se sinceró sobre la relación ante la pregunta de la conductora. Aclaró que no fueron novios, pero lo que compartieron fue importante para ambos, “Saliente… tuvimos un romance y me enamoré. Quién no. Es muy bonita, muy buena persona, tiene mucha sabiduría”, agregó Santiago, llenando de elogios a su ex pareja.