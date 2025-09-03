Secciones
SociedadActualidad

El día que Marilyn Manson intentó seducir a Emmanuel Horvilleur y su pareja

El ex Illya Kuryaki, relató el momento en que el enigmático artista estadounidense intentó "seducir" tanto a él como a su entonces pareja.

El día que Marilyn Manson intentó seducir a Emmanuel Horvilleur y su pareja
Hace 1 Hs

Un sorprendente relato se confesó en el programa de Mario Pergolini llamado "Otro día perdido", Emmanuel Horvilleur compartió una insólita anécdota que lo vincula con la icónica figura del rock industrial, Marilyn Manson. El ex Illya Kuryaki, relató el momento en que el enigmático artista estadounidense intentó "seducir" tanto a él como a su entonces pareja.

¿El fin de una eterna rivalidad?: entre abrazos y chistes, Marcelo Tinelli y Mario Pergolini se reencontraron en el Colón

¿El fin de una eterna rivalidad?: entre abrazos y chistes, Marcelo Tinelli y Mario Pergolini se reencontraron en el Colón

La historia se remonta a una época en la que Manson estaba en un pico para su carrera musical y su impacto cultural era innegable. Todo ocurrio durante una gira nacional, cuando estaba visitando Argentina, durante un evento musical de gran magnitud que dejó una marca imborrable en la memoria de Horvilleur.

¿Un triangulo amoroso?: con la participación de Manson y Horvilleur

El insólito episodio tuvo lugar en el "Alternativo de Ferro", un espacio emblemático para la música en Buenos Aires, donde los camarines de los artistas estaban contiguos. Horvilleur rememoró que, entonces, Marilyn Manson era un hombre "grandote, alto" y con un particular "look de muerto", que lo hacía parecer recién salido de la tumba. La cercanía física propició una interacción que trascendería lo profesional y se convertiría en una anécdota personal inolvidable.

Fue en este contexto donde Marilyn Manson, cuyo verdadero nombre es Brian Hugh Warner, se puso "un poco mimoso", lanzando "onda" dirigida no solo a Horvilleur, sino también a su pareja de ese momento, Fausta. El relato deja en claro que la intención del artista era conquistar a ambos, en un despliegue de su característica personalidad transgresora. Horvilleur, sin embargo, aseguró que no sintió temor ante la situación.

Efectos de la relación en el acercamiento con Marilyn Manson

A pesar de la peculiar propuesta y la notoria presencia de Marilyn Manson, la relación entre el cantante de pop y su novia, Fausta, no se vio afectada por el incidente. Horvilleur destacó que el intento de seducción no significó el fin de la pareja, subrayando que la anécdota quedó como un hecho aislado y curioso en su historial.

El músico incluso bromeó sobre la posibilidad de haber exagerado la historia, comentando que podría haber dicho que sí se había concretado un "trío con Marilyn Manson" en su mejor momento. No obstante, Horvilleur afirmó tener "mejores" anécdotas en su haber, lo que añade un toque de humor y perspectiva a este particular encuentro con una de las figuras más controversiales del rock mundial.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Charly García anunció una colaboración con Sting: ¿de qué se trata?

Charly García anunció una colaboración con Sting: ¿de qué se trata?

Jésica Cirio vuelve al centro de la polémica: denuncian por estafa a su actual pareja

Jésica Cirio vuelve al centro de la polémica: denuncian por estafa a su actual pareja

Ahora se podrá enviar mensajes en Spotify: ¿cómo y desde cuándo?

Ahora se podrá enviar mensajes en Spotify: ¿cómo y desde cuándo?

El fuerte cruce entre Matías Martin y Romina Manguel después de que anuncie su separación

El fuerte cruce entre Matías Martin y Romina Manguel después de que anuncie su separación

Julieta Poggio explicó cuál es su regla más importante para tener una relación abierta

Julieta Poggio explicó cuál es su regla más importante para tener una relación abierta

Lo más popular
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
1

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
2

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
3

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
4

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Los platos rotos del freno en la economía
5

Los platos rotos del freno en la economía

Del auxilio al dólar al costo político: qué anticipa la intervención del Gobierno en la previa de octubre
6

Del auxilio al dólar al costo político: qué anticipa la intervención del Gobierno en la previa de octubre

Más Noticias
Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

Alerta por tormentas, vientos fuertes y granizo: ¿cuáles son las provincias en riesgo?

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Cómo dejar de recibir llamadas de números desconocidos de forma fácil y rápida

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

La delegada comunal de Las Cejas, a LA GACETA: “No tengo nada que esconder; estoy a disposición de la Justicia”

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand a sus 98 años

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo será septiembre 2025 para cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Horóscopo chino: septiembre será un gran momento laboral para estos signos

Comentarios