El día que Marilyn Manson intentó seducir a Emmanuel Horvilleur y su pareja

Un sorprendente relato se confesó en el programa de Mario Pergolini llamado "Otro día perdido", Emmanuel Horvilleur compartió una insólita anécdota que lo vincula con la icónica figura del rock industrial, Marilyn Manson. El ex Illya Kuryaki, relató el momento en que el enigmático artista estadounidense intentó "seducir" tanto a él como a su entonces pareja.
La historia se remonta a una época en la que Manson estaba en un pico para su carrera musical y su impacto cultural era innegable. Todo ocurrio durante una gira nacional, cuando estaba visitando Argentina, durante un evento musical de gran magnitud que dejó una marca imborrable en la memoria de Horvilleur.
¿Un triangulo amoroso?: con la participación de Manson y Horvilleur
El insólito episodio tuvo lugar en el "Alternativo de Ferro", un espacio emblemático para la música en Buenos Aires, donde los camarines de los artistas estaban contiguos. Horvilleur rememoró que, entonces, Marilyn Manson era un hombre "grandote, alto" y con un particular "look de muerto", que lo hacía parecer recién salido de la tumba. La cercanía física propició una interacción que trascendería lo profesional y se convertiría en una anécdota personal inolvidable.
Fue en este contexto donde Marilyn Manson, cuyo verdadero nombre es Brian Hugh Warner, se puso "un poco mimoso", lanzando "onda" dirigida no solo a Horvilleur, sino también a su pareja de ese momento, Fausta. El relato deja en claro que la intención del artista era conquistar a ambos, en un despliegue de su característica personalidad transgresora. Horvilleur, sin embargo, aseguró que no sintió temor ante la situación.
Efectos de la relación en el acercamiento con Marilyn Manson
A pesar de la peculiar propuesta y la notoria presencia de Marilyn Manson, la relación entre el cantante de pop y su novia, Fausta, no se vio afectada por el incidente. Horvilleur destacó que el intento de seducción no significó el fin de la pareja, subrayando que la anécdota quedó como un hecho aislado y curioso en su historial.
El músico incluso bromeó sobre la posibilidad de haber exagerado la historia, comentando que podría haber dicho que sí se había concretado un "trío con Marilyn Manson" en su mejor momento. No obstante, Horvilleur afirmó tener "mejores" anécdotas en su haber, lo que añade un toque de humor y perspectiva a este particular encuentro con una de las figuras más controversiales del rock mundial.