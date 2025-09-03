El día que Marilyn Manson intentó seducir a Emmanuel Horvilleur y su pareja

¿Un triangulo amoroso?: con la participación de Manson y Horvilleur

El insólito episodio tuvo lugar en el "Alternativo de Ferro", un espacio emblemático para la música en Buenos Aires, donde los camarines de los artistas estaban contiguos. Horvilleur rememoró que, entonces, Marilyn Manson era un hombre "grandote, alto" y con un particular "look de muerto", que lo hacía parecer recién salido de la tumba. La cercanía física propició una interacción que trascendería lo profesional y se convertiría en una anécdota personal inolvidable.