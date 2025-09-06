Gustavo Yankelevich recordó con dolor y amor a Romina Yan en su cumpleaños

Este viernes 5 de septiembre Romina Yan habría cumplido sus 51 años y su familia la recordó con emotivos gestos. A 15 años de su muerte y apenas un mes después de la muerte de su nieta Mila, Gustavo Yankelevich fue una de las personas que homenajearon a la actriz. En un desgarrador posteo, el productor también hizo referencia a la niña fallecida el pasado julio.