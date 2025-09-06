Secciones
Gustavo Yankelevich recordó con dolor y amor a Romina Yan en su cumpleaños

La familia Yankelevich-Morena atraviesa uno de los momentos más duros de su vida.

Romina Yan falleció el 28 de septiembre de 2010, producto de un paro cardiorespiratorio.
Este viernes 5 de septiembre Romina Yan habría cumplido sus 51 años y su familia la recordó con emotivos gestos. A 15 años de su muerte y apenas un mes después de la muerte de su nieta Mila, Gustavo Yankelevich fue una de las personas que homenajearon a la actriz. En un desgarrador posteo, el productor también hizo referencia a la niña fallecida el pasado julio.

Ayer, Yankelevich subió una foto a su cuenta de Instagram –@gustavoyankelevichok– en la que mostraba un corazón con su rostro y el de su hija en su interior. En la descripción hizo una sentida dedicatoria recordando a Romina. El posteo no demoró en llegar a los 32.500 “Me gusta” y cientos de personas le enviaron sus saludos y su amor.

El homenaje de Gustavo Yankelevich a su hija Romina Yan

“Hoy festejamos en el día de tu nacimiento haberte disfrutado tanto en este plano, en este mundo”, celebró Yankelevich al inicio de su dedicatoria. Es que la familia compartió 36 años con Romina antes de que falleciera. Durante su vida, Yan se dedicó a la actuación, participando en producciones de sus padres.

El productor también hizo referencia a su nieta Mila en una reflexión que repite también su esposa, Cris Morena, y que les lleva consuelo. “Hoy te seguimos festejando aunque te extrañamos. Sé que estás muy bien acompañada. Las amo”, escribió aludiendo tanto a su hija como a su nieta.

Entre los comentarios algunas figuras del espectáculos como Darío Barassi, Jey Mammón, Marcela Kloosterboer y Mery del Cerro hicieron llegar su cariño. “Todas las bendiciones llenas de compasión y amor”, escribió la actriz Graciela Borges. Eugenia Ruiz, participante de la última edición de Gran Hermano, también dejó su amor en un comentario con corazones.

El posteo de Gustavo Yankelevich en homenaje a su hija Romina Yan.

Pero la respuesta que más impacto generó fue la de Tití Fernández, quien también perdió a su hija en un trágico accidente mientras transcurría el Mundial 2014 en Brasil. “No la sueltes Gustavo, siempre está con vos!”, escribió el periodista con emoción y logró el comentario con más cantidad de “Me gusta”.

