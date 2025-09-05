Secciones
Cris Morena reapareció frente a un estadio completo: así recordó a su nieta Mila y a Romina Yan

Con los sentimientos a flor de piel, Cris Morena pisó el escenario de un Movistar Arena completo y abrió su corazón.

Hace 1 Hs

La cuarta de las nueve funciones de Erreway sobrepasó la nostalgia juvenil de los 2002. Cris Morena volvió a aparecer públicamente tras una de las tragedias que sacudió a un país completo y ofreció un discurso lleno de emoción, cariño y delicadeza, en el que recordó tanto a su hija Romina, como a su nieta Mila, y a la vez animó al público a vivir haciendo honor a la premisa de "ser rebelde".

A un mes de la muerte de su nieta Mila Yankelevich en un accidente náutico en Miami, Estados Unidos, Cris Morena se subió al escenario frente a un Movistar Arena repleto, en el marco de las aclamadas funciones de Erreway, la banda musical que se desprendió de su exitosa telenovela juvenil, "Rebelde Way". Allí se mostró por primera vez y no solo recordó a la pequeña de 7 años, sino también mencionó a Romina Yan quien este viernes cumpliría  52 años.

Cris Morena se refirió a Mila y Romina Yan

Desde el borde del escenario, con un papel en su mano y desbordada por los sentimientos, Cris Morena abrió su corazón. "Qué noche mágica, única, irrepetible, maravillosa!. Estoy con ustedes acá escuchando las canciones que escribí hace tanto tiempo y que todavía siguen vigentes para todos ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!", dijo frente a los asistentes del Movistar Arena.

Entre ovaciones, la creadora de éxitos como Casi Ángeles profundizó: "Además de todo, agradecerle mucho a Erreway y a todos, porque estoy acá, mañana es el cumpleaños de mi hija Romina que está con Mila, y que todos ustedes van a estar dándoles un luz. Gracias”, exclamó, con la voz quebrada por la emoción.

Cris Morena instó a su público a "ser rebelde"

Luego, continuó con unas palabras que había preparado pra expresar lo que para ella significa Rebelde Way. “A través de la música, la amistad y el amor, quería mostrarles que no estaban solos, que sus voces importaban. Rebelde hoy es amor, es pasión que explota, es romper con lo que nos impide volar, son esas ganas locas de vivir la vida. Rebelde Way hoy me hizo rebelde. Dejé lo cómodo y aposté con mi corazón en la mano por lo que creía y soñaba”, dijo, frente a la multitud.

Pero Cris Morena ahondó en que la rebeldía no es desobedecer desde un lado inmoral. Se trata de "encontrar el propio camino. Jugártela, ir por más, animarte, y no conformarse nunca con lo que el mundo impone”, señaló. “En un mundo que parece sordo, mudo y ciego, ¡los rebeldes están vivos! Por eso hay que resistir”, completó el discurso pero ya sin leer ningún papel.

“En un mundo que parece sordo, mudo y ciego, ¡los rebeldes están vivos! ¿Estamos vivos? Por eso hay que resistir y luchar cuando nos atacan la emoción contra la hipocresía, las mentiras, la sinrazón y la maldad. Vivir es resistir nuestra propia cruz. El mundo nos necesita. Necesita espíritus rebeldes que puedan cambiar, almas que se atrevan a ponerle el pecho a la vida y bandera blanca al corazón", expresó. “¡Rebeldes del mundo! ¡Rebeldes del Movistar! ¿Será al fin que el corazón de todos se despertó?“, preguntó, mientras Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo se sumaban al escenario.

Las conmovedoras palabras culminaron en el inicio de "Será de Dios" una de sus baladas más exitosas con una significativa letra: “Dije, no voy a volver/ No voy a sentir, no voy a pensar/ Y te vi, y todo cambió/ No pude negarme a tu mirada/ Será de Dios/ Que no te pueda olvidar más/ Será de Dios/ Que sea tuya hasta el final/ Será que al fin/ Tu corazón se despertó”.

¿Qué pasó con Mila Yankelevich?

A fines de julio, dos nenas argentinas de 7 y 13 años, que participaban en un campamento de verano murieron tras el hundimiento de un velero que fue embestido por una barcaza muy cerca del puerto de Miami. Una de las víctimas, la menor, era Mila Yankelevich, hija de Tomás Yankelevich y nieta de Cris Morena y Gustavo Yankelevich.

